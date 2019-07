Stütze für Lokales

PHIL NIJHUIS/EPA/dpa Wohl keine Lokalzeitung: Der frühere EU-Abgeordnete Hans van Baalen im Direktzug Amsterdam–Brüssel

Lokale Medien sterben einen langsamen Tod. Auch in den Niederlanden. Die Pressetribünen in den Rathäusern werden leer. Deshalb richten mehr und mehr niederländische Gemeinden Medienfonds ein, mit denen kleine Zeitungsprojekte finanziert werden sollen. Doch wer verhindert, dass die Politik damit Einfluss auf die Berichterstattung nimmt?

»Der lokale Journalismus befindet sich finanziell in schwerer See, und das ist nicht gut für die Demokratie. Die braucht Medien, die Politik und Wirtschaft kritisch begleiten«, zitierte das NRC Handelsblad Hedwig Zeedijk, die Vorsitzende der Stiftung »Tilburgs Mediafonds«, der erst Ende Mai von der Gemeinde ins Leben gerufen wurde.

Der Kahlschlag in den Redaktionen fordert seinen Tribut. Es sind deutlich weniger Lokalreporter unterwegs als noch vor ein paar Jahren. »Also schicken die Gemeinden selbst Artikel. Das darf aber nicht passieren. Es laufen genug fähige Journalisten in Tilburg herum, aber ihnen fehlen die Mittel«, sagt Zeedijk dem NRC. 150.000 Euro darf sie bis Juli 2021 verteilen, wie der Mediafonds auf seiner Homepage mitteilt.

Zweimal im Jahr können publizistische Projekte einen Antrag auf Unterstützung stellen. Nicht nur Zeitungen, sondern auch Einzelkämpfer. Diese müssen in jedem Fall einen Bezug zu Tilburg nachweisen und – besonders wichtig – den journalistischen Standards verpflichtet sein. »Das fertiggestellte journalistische Produkt wird prinzipiell spätestens 24 Stunden nach dem Erscheinen auf der Internetseite der Stiftung kostenlos öffentlich gemacht«, lautet eine andere Bedingung.

»Die ideale Situation wäre, dass die Bürger selbst für Lokaljournalismus zahlen«, wünscht sich Zeedijk. Aber die Zeiten seien vorbei, die finanzielle Lage vieler Familien sei zu schlecht. »Wer zur ›Tafel‹ gehen muss, wird nicht für Nachrichten bezahlen«, schlussfolgert sie.

Hilversum, die niederländische Radio- und Fernsehhauptstadt, will sich ebenfalls nicht lumpen lassen. Mit 375.000 Euro fällt die geplante Unterstützung im Vergleich zu den anderen Städten sogar etwas üppiger aus. Vor dem Hintergrund der Abermillionen, die in Hilversum mit Fernsehen verdient werden, ist der Betrag lächerlich gering.

Alle Medienfonds in den Niederlanden betonen ihre Unabhängigkeit von der Lokalpolitik. »Jeder wird zustimmen, dass der Staat nicht entscheiden darf, worüber Medien schreiben, die Unterstützung erhalten«, sagt Bob Nieman, der Vorsitzende der Stiftung, die im südholländischen Leiden als neutrale Instanz zwischen dem Geldgeber und den Empfängern zwischengeschaltet ist. »Auf diese Weise hat die Gemeinde null Prozent Einfluss auf unsere Entscheidung«, wird Nieman vom NRC Handelsblad zitiert.

Hugo Schneider, der Chefredakteur des kleinen Leidsch Dagblad, bestätigt das im Prinzip. »Sonst hätten wir keinen Antrag gestellt«, sagte Schneider am 8. Juli in seiner eigenen Zeitung. Deshalb stößt es ihm sauer auf, dass sich die Stadtverwaltung mit dem Medienfonds um den »Galjaard-Preis« bewirbt, einer Auszeichnung für innovative und erfolgreiche Kommunikationsprojekte. »Das erweckt den Eindruck, als übe die Gemeinde doch Einfluss aus«, so Schneider. Die Stadt Leiden wird von einer Koalition aus Linksliberalen, Grünen und Sozialdemokraten regiert.

Die Begeisterung dort hat ohnehin bereits nachgelassen: Ursprünglich sollte in einem Zeitraum von vier Jahren eine Million Euro ausgeschüttet werden. Doch nun gibt es Stimmen, die den Betrag auf höchstens 700.000 Euro kürzen wollen, berichtete die niederländische Webseite Villamedia am 3. Juli. Der Kulturetat gebe im Moment nicht mehr her.

»Gut arbeitender Journalismus ist kein Luxus«, ist Bob Nieman gegenüber Villamedia überzeugt. Der Fonds in Leiden unterstützt im Augenblick 18 Projekte. Fast doppelt so viele hatten einen Antrag gestellt. »Es gibt bei den lokalen Medien einen Bedarf an Unterstützung«, so Nieman.

»Aber was passiert, wenn ein Journalist um Geld für eine Recherche bittet, die einen Skandal der Behörden betrifft?« stellte das NRC Handelsblad die vermeintliche Unabhängigkeit in Frage. »Zwischen der Finanzierung und dem Inhalt muss eine Mauer aus dreifachem Beton stehen«, fordert deshalb Wimar Jaeger von den linksliberalen Democraten 66 in Hilversum.

Wie groß die Gefahr ist, Gefälligkeitsjournalismus finanziell zu fördern, zeigte laut der medienkritischen Internetseite De Nieuwe Reporter gleich der erste Artikel, der vom Geld des Medienfonds Leiden veröffentlicht wurde – ein uninspiriertes Interview mit einem Dezernenten aus Leiderdorp. Titel: »Gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern nachdenken über die Energiewende im Oranjeviertel.«