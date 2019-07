Konzepte und Praxis

gemeinfrei/U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research/de.wikipedia.org/wiki/Date Das »Ende der Moderne«. Politisches Versagen wurde immer leichtfertig und wohlfeil der Architektur angelastet (Sprengung von 2.800 Sozialwohnungen des Projekts Pruitt-Igoe in St. Louis, Missouri im März 1972)

Für die Besucher der Gropius-Siedlung Dessau-Törten steht auf einer Tafel beim Konsumgebäude folgender Leitspruch von Walter Gropius: »Die das menschliche Gemeinschaftsleben berührende, erweiterte Auslegung des Rationalisierungsgedankens – ratio = Vernunft – wird auch zur Grundlage der modernen Baugesinnung, denn die Wohnung des Menschen, das Gehäuse des Lebens, die Zelle des größeren Gemeinschaftsgebildes der Straße, der Stadt, ist ein komplexes Element, dessen Vielfältigkeit seiner Funktionen nur durch Vernunft im höheren Sinne zu einer Einheit gebunden und gestaltet werden kann. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass das Ziel der Rationalisierung der Bauwirtschaft allein darin läge, die bestehende Bauproduktion nur wirtschaftlich, nicht auch sozial zu verbessern. Die Rationalisierung ist nicht eine mechanische Ordnung. Wir dürfen um keinen Preis über der Ratio das Schöpferische vergessen!«

Ethischer Sozialismus

Dieses Verständnis von Vernunft – »im höheren Sinne« das Gemeinschaftsleben berührend – war ohne politischen Wert. Im »Bauhaus-Manifest« werden gesellschaftliche Probleme nicht erwähnt. Soziologische Analysen waren in der Weimarer Republik noch völlig unentwickelt und keine exakte Methode, wie sie später Hannes Meyer in der Lehre vermittelte. Gropius’ Sozialismusbegriff ist ein ethischer, voluntaristischer, aus der Gedankenwelt bürgerlicher Soziologen. Der »Mensch« mit seinen Lebensbedürfnissen wird in den Bauhausschriften sehr abstrakt und losgelöst von der gesellschaftlichen Wirklichkeit beschrieben – vorbei an der faktischen Klassenspaltung.

Indem recht allgemein vom Menschen gesprochen wurde, erteilte man der proletarischen Revolution eine Absage. Man dachte nicht an den Klassenkampf, man erstrebte die Emanzipation aller. Das war die Politik der SPD. Zusammen mit den linken Intellektuellen wurde die Revolution durch eine neue Kultur insbesondere in der Architektur ersetzt. Dies war für sie ein wichtigeres Ziel als die Schaffung sozialer Gerechtigkeit in einer klassenlosen Gesellschaft. Da aber die Kultur eine Sache der Zukunft war, die sich bestenfalls mit einigen guten Leistungen der Gegenwart vorwegnehmen ließ, konnte man sich nicht mit dem beschäftigen, was die Mitmenschen wollten. Man glaubte an Erziehungsarbeit, weil die Leute verdorben waren durch die Geschmacklosigkeit eines halben Jahrhunderts und nicht wissen konnten, was gut für sie sei.

Es gab im Bauhaus den Widerspruch zwischen sozialer Utopie mit künstlerischen Visionen einerseits und exakter Analyse andererseits. Mit der Methode des Funktionalismus wandte man sich den realen Bedürfnissen der Zeit zu und war auf die Veränderung der Wirklichkeit aus. Aber Gropius’ Äußerungen blieben diesbezüglich äußerst kryptisch: Das Ganze sei eine Frage der inneren Einstellung, des Willens zur Umstellung auf den neuen Geist.

Für die »Linken« im Bauhaus ist Oskar Schlemmers rhetorische Frage repräsentativ: »Ist Sozialismus nicht ein Begriff, eine Ethik, die über den Parteien steht?« Da war er sich mit dem Bauhaus-Lehrer Laszlo Moholy-Nagy einig: Sozialismus ja – aber Partei? Nein!

Gropius meinte, »dass wir unzerstörbar sind, wenn wir unpolitisch bleiben«.¹ 1920 schrieb er an Adolf Behne: »Ich sehe jetzt mit voller Deutlichkeit (…) Wir müssen die Parteien zerstören. Ich will hier eine unpolitische Gemeinschaft gründen. Das, was wir alle ersehnen und wollen, ›Gemeinschaft‹ ist überhaupt nur unter Menschen möglich, die die Parteien ablehnen und sich einer Idee hingeben und dafür kämpfen. Im Arbeitsrat für Kunst habe ich damals schon ein Gleiches gefühlt, aber heute ist mir das alles sonnenklar geworden.«² Offensichtlich wurde von Gropius und seinen Leuten überhaupt nicht wahrgenommen, dass das Bauhaus zuerst in Weimar und dann in Dessau nur dank der Unterstützung durch Vertreter der Arbeiterparteien existieren konnte.

Das Bauhaus von Gropius wollte die Revolution – ebenso wie die SPD – durch die Revolution der Kultur ersetzen. Das wurde toleriert, solange die SPD in der Weimarer Republik Einfluss hatte. Man wollte zeigen, dass eine vollständige Erneuerung der Form aller Lebensvorgänge ohne die soziale Revolution möglich sei. Der polnische Architekturtheoretiker Edmund Goldzamt (1921–1990) hält dagegen: Die soziale Frage ist der Kern der kulturellen Erneuerung. Die Morris’sche Evolution vom Kult der Volkskunst und des Handwerks bis zur Entdeckung der sozialen Anliegen der Massen wiederholte sich in der Entwicklung des Bauhauses über Walter Gropius hinaus zu Hannes Meyer. Erst mit ihm kam die Erkenntnis von Friedrich Engels und Morris ans Bauhaus, dass die Kultur nur zusammen mit der Umbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse veränderbar ist. Hannes Meyer hatte bewiesen, dass die mit der Industrialisierung herangereiften, fachlichen Probleme auf wissenschaftlichem Weg wesentliche soziale Erkenntnisse erschließen konnten, dass aber eine soziale Gestaltungskonzeption eine konsequent demokratische Gesellschaft braucht. Und in diesem Zusammenhang ist die Antwort auf die Frage zu finden, warum das Bauhaus zweimal vertrieben und dann geschlossen wurde.

Ambivalente Moderne

Die drei Institutionen in Weimar, Dessau und Berlin (Bauhaus-Museum Weimar, Stiftung Bauhaus Dessau, Berliner Bauhaus-Archiv) haben sich für eine Präsentation zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus zusammengesetzt. Der Exportschlager deutscher Kultur im 20. Jahrhundert soll auch in diesem Jahrhundert aufs rechte Gleis kommen. Und die Politik bis hinauf zum Bundespräsidenten schaltet sich ein. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) steht der Stiftung Bauhaus vor; er sucht für das Bauhaus ganz offensichtlich einen Platz in der politischen Mitte. Als die Musikergruppe Feine Sahne Fischfilet im Dessauer Gropiusbau für ihr Konzert gegen rechts Saalverbot erhält, verteidigt Robra die Absage im Magdeburger Landtag vehement. Es gehe nicht um Zensur, doch schade eine solche Band dem Image des Bauhauses. Darüber hinaus sei nicht nur Druck von rechts, sondern auch von links politischer Druck, so Robra.

Der Präsident der Klassik-Stiftung in Weimar, Hellmut Seemann, sprach in Vorbereitung des Bauhaus-Jubiläums von einer »Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts«, die »ihre Spuren, Schneisen und Verheerungen hinterlassen hat. (…) Wir zeigen eine doppelte Moderne; wir zeigen eine brüchige Moderne in Weimar, und das bedeutet: Der Weimarer Modernebegriff kann kein rein positiver Modernebegriff sein, sondern er muss die Moderne (…) einerseits als eine umkämpfte Moderne zeigen; er muss aber eben auch zeigen, dass die Moderne Beziehungen zum extremistischen Lager hat.« Das neue Bauhaus-Museum in Weimar wird neben dem faschistischen Gauforum gebaut – »auch dies ein Projekt der Moderne«.

Der Stuttgarter Kunstverein veranstaltet eine Ausstellung »50 Jahre nach ›50 Jahre Bauhaus‹«. Hier sollen die »Erzählungen, die Bauhaus und Moderne ungebrochen als Synonyme für Fortschritt, Freiheit und Demokratie verhandeln« hinterfragt werden. In der Bauhaus-Ausstellung 1968 hätten kritische Positionen zu Funktionalismus, Rationalismus und kapitalistischer Konsumkultur gefehlt. Bauhaus-Leute hätten mit den Nazis zusammengearbeitet und sich teils zu deren Ideologie bekannt.

Die offiziellen Bauhaus-Institutionen prüfen und wägen in ihrer Kritik der »totalitären Moderne« auch den Begriff des Rationalismus. Sie assoziieren »instrumentelle« Vernunft und »totale Herrschaft durch die Dinge«, ohne dass diese in Beziehung zu den Produktionsverhältnissen gesetzt werden, ohne deren Berücksichtigung die Wirklichkeit des Gesellschaftswesens Mensch als geschichtliche Größe nicht erkannt und der ebenfalls geschichtlichen Natur gegenübergestellt werden kann: Dass »Menschen vermittels der Dinge den Menschen beherrschen« (Brecht), dass Maschinen von Menschen in Gang gesetzt werden, um Mehrwert und Profit zu erzeugen, ist ihnen keine Reflexion wert.

Ambivalent ist die Moderne freilich, je nachdem zu welchen Zwecken sie eingesetzt wird. Wird sie als eine bloße Form, nackt von emanzipierenden Inhalten für barbarische Zwecke eingesetzt? Oder ist die Moderne mit ihren Ausdrucksmitteln in der Lage, sozial-kulturell fortschrittliche Inhalte zu befördern?

In der Tagungsveröffentlichung »Bauhaus-Moderne im Nationalsozialismus: zwischen Anbiederung und Verfolgung«, herausgegeben 1993 von Winfried Nerdinger zusammen mit dem Bauhausarchiv Berlin, werden historische Zusammenhänge benannt: Gropius hoffte nach 1933 auf eine Etablierung der Moderne als »deutsche« Kunst nach italienischem Vorbild (Mussolini) – eine Hoffnung, die er mit Mies van der Rohe teilte. Beide wurden Mitglieder der Reichskulturkammer. Beide gestalteten 1934 Abteilungen für die Ausstellung »Deutsches Volk – Deutsche Arbeit« – zusammen mit Leuten, die unmittelbar an der Schließung des Bauhauses beteiligt gewesen waren.

Dass sich das Naziregime sehr wohl das Neue Bauen nutzbar machte, bestätigt Hitlers Rüstungsminister und Architekt Albert Speer in seinen »Spandauer Tagebüchern«, Hitler bei einem Parteiforum zitierend: »Dort ist unser dorischer Stil Ausdruck der Ordnung (Haus der Kunst in München), hier dagegen ist die technische Lösung das Angemessene (Hermann-Göring-Werke in Linz).« Bauhaus-Moderne wurde vom Naziregime für Industriebau und Rationalisierung der Propaganda eingesetzt, für die Kriegsvorbereitung, für antihumanistische, für barbarische Inhalte. Kommunistische Bauhäusler aber erhielten Berufsverbot oder mussten emigrieren, nicht weil sie Bauhäusler waren, sondern weil sie für Sozialismus statt Barbarei einstanden.

Architektur und soziale Frage

Den vulgären »Bauwirtschaftsfunktionalismus« der Nachkriegszeit als Ergebnis des Bauhauses zu betrachten und ihn nicht den kapitalistischen Verhältnissen der Bauproduktion anzulasten, ist eine recht oberflächliche Betrachtungsweise. Und was die »moderne« Stadtplanung des Westens, die »Unwirtlichkeit der Städte« betrifft, da sind oft die Funktionszusammenhänge der Stadt mit Berufung auf Le Corbusiers »Charta von Athen« (1933) auf die Erfordernisse des Verkehrs reduziert worden. In der DDR hingegen galten anstatt dieser Charta die »16 Grundsätze des Städtebaus« (1950), die statt des Verkehrs die Kultur als wesentlichen Faktor anführten. Es wurden die gesellschaftlichen, die politischen Funktionen der Stadt hervorgehoben. Dann aber nach 1989 mit dem Einzug kapitalistischer Verhältnisse setzte mit dem Privateigentum von Grund und Boden auch im Osten Deutschlands die Verdrängung der Wohnfunktion aus der Stadtmitte ein, und die Auflösung der Funktionsvielfalt und der Kommunikationsformen folgte.

Der Zusammenhang von Funktionalismus und einer Moderne, die fortschrittliche Inhalte befördert, besteht darin, dass Funktionalismus alle Gestaltungsprozesse des Lebens umfasst. Somit steht die Moderne im Spannungsfeld von Arbeit und Kapital und im besonderen Maße auch die Architektur, die ein großes Potential der Beeinflussung besitzt. So ist es ganz und gar politisch, wenn der US-Architekturtheoretiker Charles Jencks am 15. Juli 1972 das »Ende der Moderne« ausruft. Zum Anlass nimmt er die spektakuläre Sprengung von 2.800 Sozialwohnungen des Projekts Pruitt-Igoe in St. Louis, Missouri wegen des Vandalismus der Bewohner. Das ist eine groteske Verkennung der Beziehung von Form und Inhalt. Hat wirklich die Architektur den Vandalismus verursacht? Die soziale Wirklichkeit war, dass die schwarze, zugewanderte Bevölkerung von anderen Gruppen segregiert in eine Art Reservat abgeschoben und miserabel versorgt wurde – und sie revoltierte. Immer wieder wird das politische Versagen dann der Architektur angelastet. So wurden die Aufstände in den Banlieues von Paris mit der Tristesse des sozialen Wohnungsbaus erklärt. In Dänemark stehen gerade 9.000 Einwohner – vornehmlich mit nicht dänischen Wurzeln – durch die Abrissplanung der Wohnbebauung Vollsmose bei Odense, gebaut in den 1970ern Jahren, vor der Vertreibung.

Die Bauhaus-Institutionen suchen »Positionen zur Gegenwart« und machen unter prominenten Bauhaus-Kennern eine Umfrage: »Welche Impulse liefert das Bauhaus für eine kritische kulturelle Praxis in der globalisierten Welt des 21.Jahrhunderts?«³

Werden etwa Impulse und Antworten auf die soziale Frage gesucht? Bundesminister nennen bezahlbares Wohnen »die soziale Frage unserer Zeit«. In Berlin, wo die Mieterprobleme besonders groß sind und die Mieterproteste beeindrucken, wurde André Holm als Staatssekretär für den Senat vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang wurde folgendes Gespräch mit ihm geführt. Frage: »Mietverhältnisse machen tatsächlich arm. Was hilft dagegen?« Antwort: »Neben all den richtigen Forderungen nach mehr Mieterschutz und einer Ausweitung der öffentlichen und sozialen Wohnungsbestände wird es auch darum gehen, zu überlegen, ob man nicht das Wohnen grundsätzlich anders organisieren muss: Wenn man wirklich alle versorgen will, müsste man über eine einkommensabhängige Miete nachdenken. Das ist privaten Eigentümern nicht zuzumuten beziehungsweise mit ihnen nicht durchzuführen. Vermieter würden sich ja nur Mieter mit höherem Einkommen aussuchen, weil sie dann einen höheren Ertrag haben. Das kann man also nur in nicht marktförmig organisierten Segmenten des Wohnungssektors etablieren. Man müsste also darauf hinarbeiten, dass es einen gemeinnützigen Wohnungssektor gibt, in dem Wohnen als soziale Infrastruktur verstanden wird und in dem sich die Marktmechanismen nicht immer selber reproduzieren.« Kommentar: »Da sind wir also beim Grundrecht auf Wohnung, das es aber in Deutschland nicht gibt – ein Menschenrecht, das aber keinen Verfassungsrang hat.«

Einen Staatssekretär André Holm in der Berliner Senatsverwaltung hat die Partei Die Linke gegenüber der SPD nicht durchgebracht. Das ist ein trauriges Beispiel dafür, wie eine »kritische kulturelle Praxis« verhindert wurde. Die Forderung »städtische Wohnungen statt Luxuseigentum« bleibt aber auf der Tagesordnung. Denn für Hartz-IV-Betroffene wird es immer schwieriger, eine Wohnung unterhalb der regionalen Mietobergrenze zu finden.

Unter der Schirmherrschaft des Bauhaus-Archivs machen Designer Vorschläge für Hartz-IV-Betroffene oder für Obdachlose, die auf der Straße kampieren. Wörtlich sagt die Museumsdirektorin Annemarie Jaeggi: »Das Bauhaus-Archiv stellt die ›100-Euro-Wohnung‹ vor. Das kleine Holzhaus auf Rädern birgt Kochecke und Dusche, Schlafkoje und Arbeitsplatz auf engstem Raum – gerade gemütlich für eine Person. In einem Museumsgarten in Berlin sollen in den nächsten zwölf Monaten bis zu 20 unterschiedliche ›Tiny Houses‹ (Winzighäuser) entwickelt werden, die ein neues und gerechteres Wohnen in der Stadt möglich machen. Dieses Experiment passt zum historischen Bauhaus als schulische Institution, in der bereits vor 100 Jahren neu über soziale Fragen des Wohnens nachgedacht wurde«.

Ein Wohnmöbel, das Bett, Waschtisch, Kochschrank integriert (Ideal Standard), zeigt zum Jubiläum das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen. Auch im Bauhaus-Film »Zukunft des Wohnens« darf ein Junggeselle sein zusammenklappbares Interieur vorstellen. Und das alles unter dem Motto »Bauhaus neu denken, die Welt neu denken«. Dies alles sind nicht Missverständnisse, sondern bewusste Gedanken- und Formspiele, die von der sozialen Frage ablenken sollen.

Der Zukunft zugewandt

Mit Edmund Goldzamt soll daran festgehalten werden, dass die soziale Orientierung in enger Beziehung zu qualitativ-funktionalen und ästhetischen Kriterien steht: Sozialismus oder Barbarei. Das Kulturelle ist vom Sozialen nicht zu trennen. Heißt das, dass wir mit unserem Engagement in Architektur und Städtebau auf den Sozialismus warten sollten?

Dazu zum Abschluss Claude Schnaidt: »Aber wenn wir darauf verzichten, den Keim der Zukunft zu legen, durch welches Wunder wird die Zukunft dann aus der Gegenwart hervorgehen? Der Nachweis ist nicht zu erbringen, dass das kapitalistische System die reformistische Praxis des Städtebaus, die begrenzte Verbesserung der Lebensbedingungen, gänzlich und notwendigerweise für sich vereinnahmt und eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft infolgedessen vereiteln wird. Insofern sie unterdrückte Bedürfnisse freisetzt und teilweise befriedigen hilft, erleichtert sie die Bewusstwerdung solcher Bedürfnisse und hilft, in den Massen den Willen zur radikalen Veränderungen auszuprägen. Man muss für die Menschen, die jetzt leben, bauen und so verfahren, dass die Lösungen die bestehende Ordnung nicht zum Erstarren bringen, sondern in die Zukunft gerichtete Zielsetzungen, als Orientierungsmarken für Veränderungsmöglichkeiten als Grundlage für neue, aus den konkreten sozioökonomischen Bedingungen erwachsende Bedürfnisse dienen.«⁴ Das Bauhaus hat viele gute Keime für die Zukunft gelegt.

Anmerkungen

1 W. Gropius an Karl Peter Röhl, in: Karl-Heinz Hüter: Das Bauhaus in Weimar, Berlin 1982, S. 399

2 ebd., Dokument 28

3 Im Magazin Bauhaus-News, Oktober 2015

4 Claude Schnaidt: Anders gesagt, Schriften 1950–2001, Weimar 2009