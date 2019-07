Nissan will 10.000 Stellen streichen

Kim Kyung-Hoon/Reuters Neuer Nissan-Chef Hiroto Saikawa bei einer Pressekonferenz in Yokohama (14.5.2019)

Nissan erwägt laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo einen Abbau von weltweit 10.000 Arbeitsplätzen. Der japanische Autobauer wolle 5.200 Stellen mehr als bisher geplant streichen, um die Kosten zu senken. Zusammen mit dem bereits im Mai verkündeten Abbau von 4.800 Stellen würde Nissan dann rund sieben Prozent seiner Belegschaft einsparen.

In seinem ersten Geschäftsquartal 2019 rechnet Nissan mit einem stärkeren Gewinneinbruch als von Analysten erwartet. Der Konzern bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei als »weitgehend richtig«. Der Autobauer aus Yokohama werde bei seinem operativen Gewinn von April bis Juni einen Rückgang von rund 90 Prozent zum Vorjahreswert von 109 Milliarden Yen (900 Millionen Euro) ausweisen, hieß es in dem Bericht ohne Nennung von Quellen. Analysten hatten zuvor mit einem Minus von 66 Prozent gerechnet.

Die Pläne zu dem erweiterten Stellenabbau und anderen Maßnahmen zur Verbesserung seiner Rentabilität sollen am heutigen Donnerstag bekanntgegeben werden, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Nissan hat unter anderem Probleme in den USA, wo Rabatte zur Verkaufsförderung seit Jahren die Renditen schmälern. Nach dem Rauswurf von Carlos Ghosn als Verwaltungsratschef im November 2018 steht Vorstandschef Hiroto Saikawa unter Druck, den Konzern aus dem Tief herauszuführen. Seine neuen Umstrukturierungsmaßnahmen stellen eine Abkehr von der Expansionspolitik der Ghosn-Ära dar. Bereits im Mai enthüllte der neue Nissan-Chef einen Plan zum Abbau von 4.800 Arbeitsplätzen und zur Reduzierung der globalen Kapazität um 10 Prozent.

Ein Nissan-Standort, der laut der Financial Times für den Stellenabbau in Frage kommt, ist Sunderland. In Großbritanniens größtem Automobilwerk hat der Konzern Anfang des Jahres die Produktion von zwei Modellen seiner Luxusmarke Infiniti eingestellt. (dpa/jW)