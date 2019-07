Die Sprache verschlagen

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Russlands Präsident Wladimir Putin trifft in St. Petersburg den Vorsitzenden der »Oppositionsplattform – für das Leben«, Viktor Medwedschuk (18.7.2019)

Offizielle Stellungnahmen von russischer Seite zum Ergebnis der Parlamentswahl in der Ukraine gibt es bislang keine. Auf der Webseite des Kreml stammt die letzte Meldung zum Stichwort »Ukraine« vom 11. Juli, auf der des Außenministeriums vom 19. dieses Monats. Das lässt sich natürlich im Zweifelsfall immer damit begründen, dass diese Wahl eine innere Angelegenheit der Ukraine gewesen sei und Russland sich in diese nicht einmische.

Ersteres stimmt, das Zweite nicht mehr ganz. Denn Russland hat durchaus versucht, Einfluss auf die Wahl in dem Land zu nehmen. Nur ist dieser Versuch auf eine blamable Art und Weise fehlgeschlagen.

Russland hatte die »Oppositionsplattform – für das Leben« öffentlich unterstützt: Ihre Chefs erhielten Audienzen bei Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew und Gasprom-Chef Alexej Miller. Sie durften in Aussicht stellen, der Gastransit durch die Ukraine würde bei einer Regierungsbeteiligung fortgesetzt und der Gaspreis ermäßigt. Schlussendlich hatte Wiktor Medwedtschuk, einer der Finanziers der Partei, von einem Besuch in Donezk einige dort festgehaltene Ukrainer mitgebracht. Aber diese öffentliche Diplomatie im Stil der Janukowitsch-Jahre half alles in allem nichts: Mit 13 Prozent blieb der Wähleranteil der »Oppositionsplattform« mäßig und demonstrierte in erster Linie die Grenzen der russischen »soft power« in der Ukraine.

Man kann auch sagen: Die Ukrainepolitik der letzten Jahre ist auf breiter Linie misslungen. Sie hat die Stabilisierung des prowestlichen Regimes erschweren, aber nicht verhindern können. Eine Studie des Moskauer Thinktanks »Russländischer Rat für internationale Beziehungen« hatte dies schon im Juni vergleichsweise offen ausgesprochen: Die Entwicklung der letzten fünf Jahre habe die Vorstellung, niemand kenne die Ukraine besser als Russland, diskreditiert. Im Gegenteil: Moskau habe das Entstehen eines ukrainischen Nationalismus auch unter Russischsprachigen verschlafen und sei nun mit den »bestürzenden Folgen« konfrontiert. Das Papier zweier Mitarbeiter der »Russländischen Geisteswissenschaftlichen Universität« (RGGU), der Rechtsnachfolgerin der früheren Parteihochschule beim ZK der KPdSU, ist nicht weiter geheim, die Wirtschaftszeitung Kommersant veröffentlichte Ende Juni Auszüge und den Link zu dem 62seitigen Text. Aber diese Einsicht muss nun einer Öffentlichkeit, der man die Ukraine jahrelang als zum Scheitern verurteiltes Projekt dargestellt hat, verkauft werden.

Das geht offenkundig nur schrittweise. So dominiert in der russischen Presse die – in der Sache sicher zutreffende – Einschätzung, dass mit einer schnellen Besserung der russisch-ukrainischen Beziehungen unter Selenskij und seiner Partei nicht zu rechnen sei. Zitiert werden die zahlreichen widersprüchlichen Äußerungen des Präsidenten und seiner Ratgeber.

Analysten zergliedern seine Partei »Diener des Volkes« bereits in mindestens drei Fraktionen: Anhänger des Oligarchen Igor Kolomojskij, Abgesandte des prowestlichen Stahlmagnaten Wiktor Pintschuk und schließlich Vertreter des bisherigen Innenministers Arsen Awakow, der sich vor der Wahl von Petro Poroschenko abgesetzt hatte. Suggeriert wird die Erwartung, dass die Unterstützung für Selenskij bei weitem nicht so stabil sein werde, wie es jetzt noch erscheine.

Wieder andere Stimmen sehen für das Land angesichts der fehlenden Erfahrung der meisten Vertreter von »Diener des Volkes« Jahre des politischen Dilettantismus voraus. Das erlaubt, das Narrativ vom »scheiternden Staat« Ukraine erst einmal fortzuschreiben. Dass das kremlnahe »Zentrum für politische Konjunkturforschung« im Frühjahr unter vier Szenarien der russisch-ukrainischen Beziehungen in den nächsten Jahren das der »Kontinuität« als das wahrscheinlichste einschätzte, hat so neben seiner Aussage zur Sache eine nach innen gerichtete Nebenfunktion: Es vermeidet einen Gesichtsverlust.