Sprengstoffanschlag auf Zittauer Linke-Politikerin

Zittau. Auf die Wohnung der Zittauer Linke-Politikerin Ramona Gehring ist in der Nacht zum Mittwoch ein Anschlag verübt worden. Menschen wurden nicht verletzt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mit. Kurz vor Mitternacht haben Unbekannte demnach Sprengkörper an dem Mehrfamilienhaus gezündet. »Bei der Detonation gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden«, hieß es in der Mitteilung. Medienberichten zufolge befanden sich neben der Politikerin auch ihre Tochter und ihre Enkelin in der Wohnung. »Ich bin zutiefst über den Anschlag erschüttert. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein Mensch verletzt wurde«, sagte die 55jährige. Gehring war in Zittau Stadträtin, gehört dem im Mai neu gewählten Kommunalparlament aber nicht mehr an. Laut LKA übernahmen Beamte der »Soko Rex« zusammen mit dem Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion Görlitz die Ermittlungen. (dpa/jW)