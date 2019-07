Die Erzrivalen

Diego Vara/Reuters So sehen Sieger aus? Internacionals Andrés D›Alessandro nach dem Sieg gegen Alianza, 13. März 2019

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der seit dem 6. Februar laufenden 31. Copa do Brasil sind von 91 Teilnehmern noch vier übrig, die Halbfinalisten wurden also ermittelt. Zweimal durch Elfmeterschießen. Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich direkt für die Copa Libertadores 2020.

Vizemeister Flamengo und Copa-Sudamericana-Gewinner Atletico Paranaense trennten sich auch im Rückspiel im Maracanã von Rio de Janeiro wieder 1:1 – und durften das Glück vom Punkt herausfordern. Flamengo, im letzten Jahr im Halbfinale von Corinthians eliminiert, verlor das Elfmetertreten mit 1:3 – maracanazo! Für die Cariocas ein harter Schlag. Die letzte Meisterschaft (der »Fla« krönte sich bislang fünfmal) des populärsten Fußballklubs Brasiliens liegt eine Dekade zurück, der letzte Pokalgewinn (dreimal erfolgreich) auch schon sechs Jahre. Und das Präsidium hatte eine Menge Schotter in Umlauf gebracht, damit der Klub endlich mal wieder etwas zu feiern hat. Unter anderem 11,8 Millionen Euro für Gerson von der Roma, ein für den südamerikanischen Fußball obszöner Betrag. Vom FC Bayern kam Rafinha (ablösefrei) und von Atlético Madrid Copa-América-Gewinner Filipe Luís, neben anderen. Immerhin, in der aktuellen Copa Libertadores sind die Rot-Schwarzen im Achtelfinale, sie treten heute abend (Ortszeit) in Guayaquil in Ecuador zum Hinspiel bei Emelec an. In den Viertelfinals wartet dann wahrscheinlich Internacional aus Porto Alegre.

Paranaense tritt heute, ebenfalls in den Achtelfinals der Libertadores, zunächst daheim in der Arena da Baixada von Curitiba gegen die Boca Juniors an, auf die der Ex-Matthäus-Klub bereits in der Gruppenphase traf. Auf dem Kunstrasen in Brasilien waren die »Xeneizes« beim 0:3 chancenlos. Alle Tore erzielte der Argentinier Marco Ruben, Ex-River-Plate (Bocas Erzrivale).

Auch Meister Palmeiras blieb auf der Strecke, im Beira-Rio von Porto Alegre, wo Inter das 0:1 aus dem Hinkampf mit einem 1:0 konterte. Vom Punkt obsiegte die Elf des Ex-Wolfsburgers Andrés D’Alessandro mit 5:4. Gäbe es den dämlichen »Videobeweis« nicht, hätte Inter, dem ein regelgerechtes Tor aberkannt worden war, das Match in 90 Minuten entschieden.

Grêmio aus Porto Alegre setzte sich ebenfalls durch und bewies einmal mehr, dass es ein Team ist, das man zweimal tothauen muss. Sonst zuckt’s noch. Nach dem Einserremis daheim gewannen die Kicker aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul bei Esporte Clube Bahia in Salvador mit 1:0. Immer wenn es für die Clique von Renato Gaúcho um die Wurst geht, taucht das Team auf. Das können nicht alle von sich behaupten.

Cruzeiro aus Belo Horizonte mag diese Copa do Brasil ganz besonders. Schon sechsmal hat die »Schwarze Bestie« den Pott eingesackt. Sie sind auch der Titelverteidiger (letztes Jahr wurden beide Finals gegen Corinthians abgeheftet). Wie es der Zufall wollte, kam es in den Viertelfinals zum »O Clássico Mineiro«, bei dem die zwei größten Klubs des Bundesstaats Minas Gerais, Atlético Mineiro und Cruzeiro, beide aus Belo Horizonte, aufeinandertrafen. Vor beinahe 100 Jahren fand das erste Spiel zwischen ihnen statt, und Cruzeiro gewann mit 3:0. So ging auch das Hinspiel aus. Im Rückkampf im Estádio Independência wurde es noch mal eng, aber am Ende war das 2:0 für den »Galo« (Hahn) zu wenig.

In den Halbfinals am 7. August trifft Grêmio auf Paranaense, Cruzeiro spielt gegen Internacional. Die Rückspiele finden eine Woche später statt. Delikaterweise mandelt sich daher für die beiden finalen Kämpfe im September ein lupenreiner »Grenal« auf, so heißt der Klassiker zwischen Grêmio und Inter im Fachsprech. Im April 2016 stufte die englische Balltretillustrierte Four Four Two das Match als wichtigsten Klassiker Brasiliens und als achtwichtigsten weltweit ein. Von bislang 419 Vergleichen gewann Inter 156, Gremio 131. Cruzeiro und Paranaense pfeifen drauf.