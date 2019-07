Funktionalismus und Moderne

NotFromUtrecht/commons.wikimedia.org/wiki/File:Leicester_University_Engineering_Building.jpg?uselang=de creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Moderne. Am Gebäude für Ingenieurwissenschaften der Universität Leicester (1959–1963) wiesen die Architekten James Stirling und James Gowan den separierbaren Nutzungsbereichen eine jeweils eigene Form zu und gaben so den jeweiligen Funktionen einen starken, ablesbaren Ausdruck

Von Ludwig Mies van der Rohe stammt die Aussage, es gehe in der Architektur nicht um das »Was«, sondern um das »Wie«.¹ Die Erwiderung lautet, dass es bei jeglicher Gestaltung um beides, um Form und Inhalt geht, und dies in einer ganz spezifisch dialektischen Beziehung. Die bekannte Formel »form follows function« ignoriert allerdings diese komplexe Beziehung.

Der Funktionalismus ist eine historische Erscheinung im Übergang von der handwerklichen zur industriellen Produktionsweise. Die Bourgeoisie erkannte den Widerspruch von Repräsentation und Zweckmäßigkeit und verfolgte in neuen Formen ihr Interesse an Wirtschaftlichkeit und Gebrauchswert. Für Fabriken und Werkstätten wurden Gebäudeformen entwickelt, für die es in der Baugeschichte keine Vorbilder gab, weil es diese Funktionen nicht gab. Traditionelle Formvorstellungen wurden von nun an nicht mehr kunsthandwerklich, sondern funktionalistisch gewertet.

Claude Schnaidt ergänzt hier: »Das Neue Bauen anerkennt die Klassensituation unter den Bauwerken nicht, zum Beispiel die künstlerische Höherwertung einer Villa gegenüber einem Reihenhaus oder eines Verwaltungsgebäudes gegenüber einer Fabrik. Damit hat das Neue Bauen eine Gesellschaft zur Voraussetzung, der diese Wertstufen unbekannt sind, mit anderen Worten: eine klassenlose Gesellschaft.«² Und in ähnlichem Sinn schreibt Adolf Behne in seinem Artikel »Form und Klassenkampf« von 1931: »Sachlichkeit ist die Gesinnung, die das Werk aus dem Dualismus Repräsentation und Zweck herausheben will (…) sie will in der klaren Gestalt dem Allgemein­interesse dienen. (…) Sie kann zur Vollendung erst in einer klassenlosen Gesellschaft kommen, die zugleich eine Gesellschaft ohne ›Stil‹ sein wird. Denn das Bestehen eines Stils ist Ausdruck der Tatsache, dass der Klassenkampf noch zugunsten der Besitzenden steht. Darum bricht die Reihe der großen, echten Stile zunächst mit der Französischen Revolution ab, also mit dem Rokoko. Darum aber auch beginnt sofort das Suchen nach einem neuen Stil, sobald das Bürgertum die Positionen der Feudalherren eingenommen hat und nach einer neuen Legitimität sucht.«³

Verengter Rationalismus

Dass sich unter Walter Gropius ein Bauhausstil entwickelt hat, der nur bedingt mit Funktionalismus zu tun hat, erklärt Julius Posener: Gropius wollte »eine Architektur, die die veränderten Lebensbedingungen ausdrücke. Diesem Ziel dient die Versammlung aller Künste im Bauhaus, das Verlangen nach kubistischer Form, nach dynamischer Form. Das geht über die Forderung, dass der Zweck sich im Bau darstellen müsse, und die Entwicklung einer neuen Bauweise aus neuen Baumaterialien hinaus.«⁴ Es wurde insofern tatsächlich ein Stil. Demgegenüber wird im Wirken von Hannes Meyer am Bauhaus anschaulich, dass Funktionalismus kein Stil, sondern eine Entwurfsmethode ist, die auf die Analyse der zu gestaltenden Inhalte orientiert. Gehen wir mit Claude Schnaidt auf die Beziehung Inhalt – Form ein: »Für Marxisten existiert die Form nicht ohne Inhalt. Die Form ändert sich infolge der Veränderungen, denen der Inhalt ausgesetzt ist. Die Form wird durch den Inhalt bedingt, ohne dass dieses Bedingtwerden einen mechanischen zwanghaften Charakter hätte. Tatsächlich hat die Form eine relative Autonomie; ihre Beziehung zum Inhalt wird teilweise von ihrer Eigenwirkung bestimmt. Dennoch ist die Form sekundär. Der Inhalt hat den Vorrang, er ist der Form voraus. Innerhalb der Dialektik Inhalt – Form kommt dem Inhalt genetische Priorität zu. Wie die neue Form sich unter dem Druck des sich entwickelnden Inhalts aktualisiert, das ist ein unaufhörlich von neuem einsetzender, konflikthafter Prozess. (…) Es geht primär nicht um das Verhältnis von Form und Funktion, sondern um etwas viel Radikaleres, nämlich um das Erkennen und Offenlegen der Funktionen.«⁵

Wenn hierbei die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen, ihre psychische Befindlichkeit einbezogen, der Gestaltung zugrunde gelegt werden, wird der Schleier, der über dem Widerspruch zwischen Gebrauchswert des Gegenstands – für den Menschen – und Tauschwert der Ware – für den Markt – liegt, weggezogen. So ist der funktionalistischen Methode eine antikapitalistische Tendenz eigen. »Die funktionalistische Orientierung auf den praktischen Gebrauch, auf dauerhaft und ästhetisch wertige Gegenstände steht faktisch im Gegensatz zum Produktionssinn des Kapitals, dem Profit. Sie kann im Kapitalismus nur formierend an einzelnen Gegenstands- und Raumbereichen ansetzen, aber nicht zum Gestaltungsprinzip der Lebensbedingungen überhaupt werden.«⁶

Insofern der Funktionalismus alle Gestaltungsprozesse des Lebens umfasst, stellt er einen unmittelbaren Zusammenhang zum Begriff der Moderne her. Dieser bleibt eine Kategorie des Kapitalismus, solange das Wachstum im Akkumulationsprozess des Kapitals unverzichtbare Voraussetzung für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt ist und der Sozialismus nicht ins Blickfeld genommen wird. Hans Heinz Holz definiert die Moderne als einen »Relationsbegriff«: es geht um die Konkretisierung von neuen Möglichkeiten, um die Verwirklichung gesellschaftlicher Inhalte, um Formen der Umsetzung, schließlich um die »geronnenen Formen«, die jeweils neu gestaltete Moderne. »Wie der bürgerliche Liberalismus in der Ökonomie in sein Gegenteil, die Herrschaft der Monopole umschlägt, so die Aufklärung in die instrumentelle Vernunft der Technokraten, die Gerichtetheit des Fortschritts in die Ziellosigkeit der modischen Innovationen. Die Formalität der bürgerlichen Freiheit, die sozusagen die Essenz der Moderne war, produziert (…) ihr Gegenteil.«⁷ Die Bourgeoisie ist an ihrem eigenen Anspruch gescheitert, der in der Zeit der »heroischen Illusionen« der progressiven Bourgeoisie des 17. und 18. Jahrhunderts begründet wurde. In den sozialen Auseinandersetzungen hat im 19. Jahrhundert die Arbeiterklasse den Rollenwechsel der Bourgeoisie bewirkt.

Der Kampf zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Aufklärung und Irrationalismus ist nie zu Ende, und muss in jeder Epoche neu ausgetragen werden, letztlich kann die Moderne nur im Sozialismus ihren Zielen gerecht werden. Funktionalismus bleibt dann eine bloß instrumentelle Denkweise, solange sein Programm nicht in eine umfassende Weltanschauung eingebunden ist, solange die Methode der Formfindung isoliert bleibt und nicht die Emanzipation des Menschen zum Ziel hat.

Die Verleumder des Funktionalismus beziehen sich auf die vulgär-utilitaristische Architektur der großen Bauträger, auf die verkümmert-degenerierte Version funktioneller Architektur. Ein verengter Rationalismus fasst die Entwicklung des menschlichen Lebens und seine Reproduktion als ahistorischen Prozess auf. Die Form aber ist keine zeitunabhängige Kategorie und sie nimmt soziale Funktionen wahr. Der Funktionalist interessiert sich für die wirklichen, im Entstehen begriffenen und noch nicht strukturierten Bedürfnisse der Massen im Kampf um ihre Emanzipation, um Unruhe auszulösen. Er bearbeitet eine endlose Baustelle voller Konflikte. Und wenn die Funktionalisten ungeliebt sind, dann, weil die von ihnen gestellten Fragen, zu Ende gedacht, in einer Gesellschaft, die noch nicht von der Regierung über Menschen zur Verwaltung von Sachen übergegangen ist, einen subversiven Charakter haben. Den Antifunktionalisten erscheint eine Veränderung der Welt als aussichtslos. Ihre Hintergedanken sind eindeutig ästhetisch-normativ. Daher suchen sie Wege im Magischen, im Wunderbaren, im Geheimnis des individuellen kreativen Akts. Sie sind nicht in der Lage, aus den Gegebenheiten der gesellschaftlichen Entwicklung Lösungen zu entwickeln und schieben diese Probleme in die Ästhetik ab (Claude Schnaidt).

Entleerung und Postmoderne

Die funktionalistische Architektur wurde ihrer sozialen Inhalte vollends entleert, als sich der Bauhausstil von Gropius und Mies van der Rohe – weltweit propagiert – für einen »Internationalen Stil« vereinnahmen ließ. Es brauchte einige Jahrzehnte, bis diese Ästhetik als steril und nichtssagend beurteilt wurde und Architekten einen Ausweg suchten. Dafür wurde das Gebäude für die Ingenieurwissenschaften der Universität Leicester (1959–1963) von den Architekten James Stirling und James Gowan beispielgebend.

Auf einem beengten Gelände der Universität war ein umfangreiches Raumprogramm zu verwirklichen für Werkstätten, Labors, Unterrichtsräume und Verwaltung. Die Architekten wiesen den separierbaren Nutzungsbereichen eine jeweils eigene Form zu. Der starke Ausdruck ablesbarer Funktionen im einzelnen findet einen formalen Zusammenhang im Ganzen; eine funktionalistische Architektur, die durchaus an die ADGB-Schule von Hannes Meyer (1928–1930) anschließt – architektonischer Ausdruck des pädagogischen Programms bzw. des Wissenschaftsbetriebs. Einige Jahre später sprengte ausgerechnet James Stirling die Grenzen zur postmodernen Architektur – u. a. mit dem Entwurf für die Staatsgalerie Stuttgart (1974–1984).

Der Postmodernismus hat sich auf dem Boden der Krise des Kapitalismus Ende der 1970er Jahre entwickelt – mit der Parole »Wir müssen bescheidener leben« in einer nun »postindustriellen Gesellschaft«. In der Zeit der Krise erwartete man von der Architektur wieder Stil, Kanon, die Verschönerung des Stadtbildes. Architektur sollte sich mehr als ein Schauplatz der Erinnerung präsentieren, anstatt auf unmittelbare Zwecke zu orientieren. Die Litanei der Postmoderne heißt Rückkehr zum Primat und der Zeitlosigkeit der Form, als werde Architektur nur zum Betrachten gemacht. Ihr Inhalt verschwindet in der Hülle. Der soziale Wohnungsbau wurde liquidiert – gut vorbereitet durch den »Neue Heimat«-Skandal – und pauschal aufgrund seiner Erscheinungsform verdammt. Die Kritik an der architektonischen Form verdrängt, was der polnische Architekturtheoretiker Edmund Goldzamt für den sozialen Wohnungsbau formuliert hatte: »Die Einfachheit in ihrer integralen, wahren Form erscheint meist als Vorzug der Massenbauten, die den Bedürfnissen breiter gesellschaftlicher Kreise dienen und, damit verbunden, an eine gewisse ökonomische Disziplin, an Wiederholbarkeit und Standard gebunden sind.« Der vulgäre »Bauwirtschaftsfunktionalismus« muss herhalten für eine Kritik am Funktionalismus als Methode.

Fred Romero/commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuttgart_-_Neue_Staatsgalerie_(35736920402).jpg?uselang=de creativecommons.org/lice Postmoderne. Ausgerechnet James Stirling überschritt die Grenzen zur postmodernen Architektur u. a. mit dem Entwurf für die Staatsgalerie Stuttgart (1974–1984): Mehr Schauplatz als soziale Funktion

Goldzamt hat an das von William Morris (1834–1896) formulierte Kriterium »Für wen?« erinnert – und das ist auch heute kein rein soziales Kriterium. Über das soziale Programm und den Standard in der Architektur steht es in Beziehung zu qualitativ-funktionalen und ästhetischen Kriterien. Anders gesagt: Kein Fortschritt der Architektur ohne soziale Gerechtigkeit, Tod der Architektur, wenn es nicht mehr um Inhalte geht! Erneuerung der Form, wenn es um soziale Ziele geht!

Die soziale Revolution wirkt nicht direkt auf die Formbildung, sondern indirekt über die Entwicklung neuer Arbeits- und Lebensbedingungen: Neue Bauprogramme bedingen neue Formen. Wenn wir eine Gestaltung erstreben, die eine soziale Nutzung fördern kann, dann geht es primär um gemeinschaftsorientierende Inhalte. Es geht darum, die räumliche Beziehung zwischen den Menschen und den architektonischen Elementen zu verdeutlichen. Es geht nicht um Bilder, sondern um Räume, die in der Nutzung erlebt werden; es geht um Formen der Kollektivität. Es geht um die Gestaltung einer Umwelt, die eine soziale Nutzung fördern kann. Wenn die Inhalte nicht gemeinschaftsorientiert sind, kann schwerlich eine gemeinschaftsstimulierende Form entstehen. Um die von Kubismus und De Stijl beeinflussten Formalismen der zwanziger Jahre zum Funktionalismus hin zu überwinden, bedurfte es der materialistischen Methodik von Leuten wie Hannes Meyer.

Die Kritik an einem klassenindifferenten, detail-analytischen, technizistischen oder ästhetisierenden Modernismus enthält zugleich die Forderung, von einem positivistischen Funktionalismus zu einer sozialpolitischen Strategie zu gelangen. Damit besteht die Chance, das positive Erbe der Avantgarde marxistisch aufzuheben. Fruchtbar ist das Erbe des Neuen Bauens, insoweit es auf die Bedürfnisse der Massen orientiert und deren neue Lebensformen schafft und die Industrialisierung und die Verwissenschaftlichung der Architektur dafür nutzt. Die Architektur der Moderne ist ein unvollendetes Projekt.

Anmerkungen

1 Dass sich diese einseitige Äußerung von Mies nicht auf sein großes Werk bezieht, mag selbstverständlich sein.

2 Claude Schnaidt: Alt, modern, postmodern, in: Anders gesagt, Schriften 1950–2001, Weimar 2009

3 Adolf Behne: Form und Klassenkampf, in: Sozialistische Monatshefte 37 (1931), H. 4, S. 362–365, hier S. 365

4 Julius Posener: Anfänge des Funktionalismus, Berlin, Frankfurt am Main, Wien 1964 S. 9

5 Schnaidt, a. a. O.

6 Lothar Kühne: Gegenstand und Raum, Dresden 1981

7 Hans Heinz Holz: Irrationalismus – Moderne – Postmoderne, in: Gescheiterte Moderne? Zur Ideologiekritik des Postmodernismus, Essen 2002, S. 87