Einigung im Etatstreit

Carlos Barria/REUTERS US-Präsident Donald Trump in der einzig verbleibenden US-Panzerfabrik in Ohio (20.3.2019)

Vor der US-Präsidentenwahl im November 2020 wird es keinen »Government Shutdown«, keine durch Haushaltsstreitigkeiten verursachte Stillegung erheblicher Teile der US-Regierungsbehörden mehr geben: Dafür sorgt die Grundsatzeinigung über den US-Bundesetat, die US-Präsident Donald Trump und die führenden Politiker beider Parteien in Senat und Repräsentantenhaus am späten Montag abend (Ortszeit) in Washington erzielten. Der Entwurf, der von US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erstellt wurde, sieht vor, dass die gesetzlichen Beschränkungen für die Ausgaben der US-Regierung angehoben und die gesetzliche Obergrenze für US-Staatsschulden für zwei Jahre suspendiert werden.

Trump will vor allem den Militärhaushalt erhöhen und hat den Demokraten im Gegenzug mehr Mittel etwa für Sozialausgaben zugesagt. Der Entwurf muss jetzt noch von beiden Kammern des US-Kongresses abgesegnet werden. »Giftpillen« wie Milliardensummen für den Bau von Grenzmauern, die um die vergangene Jahreswende den Shutdown verursacht hatten, seien in dem Entwurf nicht enthalten, teilte Trump mit: Ein Wahlkampf ohne eine Zeitlang erwerbslose und unzufriedene Staatsbedienstete hat für den Präsidenten Vorrang.

Für ein gewisses Aufsehen sorgt vor allem, dass mit der Einigung auf den neuen Haushalt die US-Staatsschulden weiter ansteigen werden. Nichts Besonderes ist, dass die bereits 1917 eingeführte Obergrenze angehoben wird, das geschieht ziemlich oft. Allerdings erreicht die US-Verschuldung inzwischen schwindelerregende Höhen. Hatte sie im Krisenjahr 2008 gerade die Zehn-Billionen-Dollar-Schranke überschritten, so liegt sie jetzt bereits bei rund 22 Billionen US-Dollar – mehr als die gesamte US-Wirtschaftsleistung von 20,5 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Deutschland erzielt derzeit eine Wirtschaftsleistung von rund 3,4 Billionen Euro bzw. rund vier Billionen US-Dollar und verzeichnet Staatsschulden in Höhe von gut zwei Billionen Euro. Mit dem rapide steigenden US-Haushaltsdefizit, das in den ersten zehn Monaten des laufenden Etatjahres bereits fast 750 Milliarden US-Dollar erreichte, schnellen die US-Staatsschulden nun weiter in die Höhe.

Die Ansichten darüber sind geteilt. Kritiker verweisen darauf, dass allein die Zinszahlungen gewaltige Beträge verschlingen; laut Berechnungen von Experten summierten sie sich im Frühjahr auf knapp 900 Millionen US-Dollar am Tag. Befürworter erklären, die Vereinigten Staaten könnten sich beliebig hohe Schulden leisten, da der US-Dollar ja schließlich die globale Leitwährung sei. Anmerken ließe sich, dass vor allem die extraterritorialen Sanktionen, mit denen die Trump-Administration wie wild um sich wirft, weltweit die Bemühungen befeuern, Alternativen zum US-Dollar zu schaffen. Sollte das irgendwem irgendwann gelingen, könnte die Schuldenfrage für Washington rasch relevant werden.

Dabei geht der rapide Anstieg des Haushaltsdefizits vor allem auf Maßnahmen zurück, die genau demselben Ziel dienen wie die US-Sanktionsorgien: Sie sollen die globale Macht der Vereinigten Staaten zementieren. Zielen die Sanktionen darauf, weltpolitische Rivalen und Feinde zu schwächen, so dienen die Senkung der Unternehmenssteuern und der Anstieg der Militärausgaben, die das Budget weiter ins Minus treiben, dazu, die wirtschaftliche und die militärische Stärke der USA zu konsolidieren und auszubauen. Das kostet freilich viel Geld.

Laut Experten sind die Steuern, die Unternehmen in den USA zahlen müssen, durch Trumps Reformen um rund ein Fünftel gesenkt worden, während das Pentagon jüngsten Plänen zufolge fast 750 Milliarden US-Dollar erhalten soll – 2018 waren es noch 686 Milliarden. Nicht eingerechnet sind weitere Ausgaben etwa für die Veteranen, für die Nuklearstreitkräfte und für den Bereich »Homeland Security«, die über andere Haushaltsposten abgerechnet werden. Sie werden auf 240 Milliarden US-Dollar beziffert. Trump könnte den realen US-Kriegshaushalt in Kürze leicht auf mehr als eine Billion Dollar treiben.

Dabei soll niemand sagen, die Trump-Administration sei nicht zu Kürzungen bereit. Am Dienstag berichteten US-Medien, die Regierung bereite die Streichung von Lebensmittelhilfen für rund drei Millionen Menschen vor. Damit könnten 2,5 Milliarden US-Dollar »eingespart« werden – genug, um noch den einen oder anderen Kampfjet zu kaufen.