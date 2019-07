Flüchtlingsunterkunft in Berlin: Security verweigert schwangerer Frau Hilfe

Zwei Security-Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma haben sich Ende Juni in einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Berlin-Lichtenberg geweigert, den Rettungswagen für eine hochschwangere Frau zu rufen – mit möglicherweise tödlichen Folgen für das Kind. Der Flüchtlingsrat Berlin erklärte dazu am Montag:

Die jungen Eheleute H. leben in einer vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) beauftragten Sammelunterkunft für Geflüchtete. Frau H. war im neunten Monat schwanger, als sie in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni plötzlich starke Schmerzen und starke Blutungen bekam. Ihr Mann bat gegen 4 Uhr früh den diensthabenden Security-Mitarbeiter der Unterkunft, für seine hochschwangere Frau einen Rettungswagen zu rufen. Dieser weigerte sich mit der Begründung, es sei Sonntag nacht, da könne man nicht die Feuerwehr rufen. Er war auch nicht bereit, ein Taxi zu rufen, da das Krankenhaus nur wenige hundert Meter entfernt sei.

Die Eheleute sind erst seit zwei Monaten in Berlin. Sie sprechen kein Deutsch und konnten nicht selbst den Rettungsdienst rufen. Sie erhielten von der Security nur die Adresse des gut drei Kilometer entfernten nächsten Krankenhauses mit Geburtshilfeabteilung, das sie schließlich zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufsuchen mussten.

Im Krankenhaus entband Frau H. einen toten Jungen, Normalgewicht, Todesursache akute Plazentainsuffizienz. Bei dieser Diagnose besteht Lebensgefahr für das Ungeborene. Es ist davon auszugehen, dass das Kind am frühen Morgen noch gelebt hat.

Die Eheleute sind anwaltlich vertreten. Nach Aussage der Ärztin, die dem Ehepaar H. den Obduktionsbericht erläuterte, sei es nicht auszuschließen, dass bei einem früheren Eintreffen im Krankenhaus das Baby möglicherweise hätte gerettet werden können. Die Eheleute müssen nun die Bestattung ihres toten Babys organisieren. Sie sind von der Situation schwer traumatisiert und emotional komplett überfordert.

Dass der Wachschutz in Geflüchtetenunterkünften sich weigert, die Feuerwehr bzw. Rettungsdienste zu rufen, und Geflüchtete deshalb schwerste Gesundheitsschäden oder sogar den Tod erleiden, ist leider kein Einzelfall. Teilweise machen Rettungsdienste ihre Einsätze in Flüchtlingsunterkünften sogar davon abhängig, dass Security oder Heimleitung die Notwendigkeit des Rettungseinsatzes bestätigen, wenn Geflüchtete selbst den Rettungsdienst rufen. (...)

Georg Classen vom Flüchtlingsrat Berlin zu dem Fall: »Es kann nicht sein, dass Geflüchtete, die sich in einer akuten gesundheitlichen Notlage und möglicherweise sogar in Lebensgefahr befinden, hilflos der Entscheidung von Security und/oder anderen nicht medizinisch qualifizierten Mitarbeitenden ausgeliefert sind, ob ein Rettungsdienst zu rufen ist. Diese haben weder die Aufgabe noch die medizinische Kompetenz, solche Entscheidungen zu treffen.« »Wir fordern Sozialsenatorin Breitenbach und das LAF auf, Heimbetreiber und Securityfirmen anzuweisen, im Zweifel immer den Rettungsdienst zu rufen, wenn Flüchtlinge darum bitten.«

Der Flüchtlingsrat fordert Sozialsenatorin Elke Breitenbach und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) auf, eine lückenlose Aufklärung des aktuellen Vorfalls zu veranlassen. Das Land Berlin muss jede erdenkliche humanitäre und soziale Unterstützung für das schwer traumatisierte asylsuchende Ehepaar H. gewähren.