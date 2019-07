Hellseher des Tages: Atommüllstaatsfonds

Andreas Endermann/dpa Langzeithinterlassenschaft: Castor-Behälter mit Atommüll im Forschungszentrum Jülich 2014

Prognosen sind schwierig, wenn sie mit der Zukunft zu tun haben. Diese verschiedenen Personen zugerechnete Weisheit sollte im Kopf haben, wer die jüngsten Äußerungen aus dem Staatsfonds zu Atommüllentsorgung bewerten will. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert am Dienstag Fondschefin Anja Mikus. Was dabei rüberkam, mutet skurril an.

Die Endlagerung radioaktiven Mülls ist keine Kleinigkeit. Für die Verursacher schon. Mit knapp 24 Milliarden Euro hatten sich die Konzerne Eon, RWE, EnBW und Vattenfall aus ihrer Verantwortung für die Altlasten freigekauft. Alle Beteiligten wussten damals, das waren Peanuts. Offiziell wurde das Ganze gefeiert. Und abgehakt.

Ziel des Fonds sei es, bis zum Jahr 2100 das Volumen der eingelegten Summe auf rund 159 Milliarden Euro zu steigern. Wohl auch deshalb wurde Frau Mikus auf ihren Stuhl gesetzt. Die Diplomkauffrau und Portfoliomanagerin (u. a. bei der Allianz) hat offenbar keine Berührungsängste bei solchen Summen. Dabei ist es Zahlenspielerei.

Aber die macht auch Angst. Man denke nur an die Inflationsrate. Und daran, wie die Gelder angelegt worden sind: zum Beispiel in »Aktien, Staats- und Immobilienanleihen«. Alle drei Segmente sind weder stabil noch zukunftsträchtig, sondern fristen ihr Dasein praktisch im Zombiestatus. Den »Marktgesetzen« widersprechende Eingriffe durch Staaten und Zentralbanken haben das besonders deutlich gemacht. Ohne Manipulation der Zinssätze und Billiggeld sind sie bereits jetzt aus eigener Kraft kaum lebensfähig. Für den drohenden Crash braucht es keinen Blick in die weite Zukunft.

Ohnehin hat wohl kein heute Lebender auch nur die geringste Ahnung, wie die Welt in gut 80 Jahren aussehen wird. Gesellschaftliche Entwicklungsprozesse verlaufen nichtlinear. Sie sind an das massenhafte Handeln von Menschen gebunden, das, im Finanzjargon gesprochen, volatil ist. Wenigstens letzteres lässt hoffen.