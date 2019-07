globaLE e.V. Freiluftveranstaltung des Filmfestivals im vergangenen Jahr

Das Filmfestival »Globale« legt am heutigen Mittwoch in Leipzig richtig los, und zwar bis zum 8. November. Ist es ein typisch linkes Festival?

Ja. Nahezu alle Filme der »Globale« beschäftigen sich mit der einseitigen ökonomischen Globalisierung, die nur im Interesse von Konzernen und Kapital stattfindet – und wir diskutieren Alternativen dazu. Seit 2004 ist unser Festival in Leipzig auf jetzt fast 50 Veranstaltungen angewachsen. Aufgrund des großen Zuspruchs verändern wir unser Konzept. Wir wollen nicht in unserer linken Blase bleiben, wo wir niemanden mehr überzeugen müssen, sondern nach außen strahlen: Wir zeigen unsere Dokumentarfilme, ob über Gentrifizierung in den Städten oder Landgrabbing in Afrika, im Sommer »open air« in Parks oder an Seen – im Herbst in Vereinsräumen, Programmkinos oder der Uni Leipzig.

Was könnte ein breiteres Zielpublikum interessieren?

Steigende Mieten sind nicht nur ein deutsches Problem. Ebenso interessiert viele die Frage: Wie können wir Wirtschaft fernab von kapitalistischem Kommerz organisieren? Nächsten Samstag zeigen wir zum Beispiel Eulàlia Comas’ Film »Economica Collectiva – Europas letzte Revolution«. Er zeigt, wie katalanische Besitzlose und Ausgebeutete zwischen 1936 und 1939 die Wirtschaft zu 80 Prozent selbstbestimmt kollektiviert haben. Es war ihre Antwort auf den Franco-Putsch. Zu diskutieren wird sein, wie es den Faschisten gelingen konnte, alles wieder zu zerschlagen: In der spanischen Revolution hatten sich Anarchisten und Kommunisten gegenseitig bekämpft. Aus meiner Sicht ist dies auch ein aktuelles Problem: Linke sehen sich gegenseitig als Hauptfeind, zersplittern sich. Die Rechten profitieren.

Bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September könnte nach Umfragen die AfD 25 Prozent holen. Ist das Thema?

Meiner Meinung nach liegt das Erstarken der Rechten weniger am gesellschaftlichen Rechtsruck, sondern an einer schwachen Linken, die sich anpasst, statt eigene Visionen zu thematisieren. Das gilt auch für die Partei Die Linke in Sachsen. Wie soll sie – auf Regierungsbeteiligung verengt, sich wie andere bürgerliche Parteien Kapitalinteressen unterordnend – wählbar sein?

globaLE e.V. Spontanes Kino: Straßenbesetzung in Leipzig (August 2018)

So kann eine aus dem rechten CDU-Wirtschaftsflügel entstandene Partei, die dessen Programm mit rassistischen Einschlägen umsetzen will und sich »Alternative für Deutschland« nennt, reüssieren.

Sie hat Faschisten aus der NPD in ihren Reihen, wartet aber teilweise mit linken Parolen auf. Die Globale wird als Gegenpol ursprünglich linksalternative Themen aufgreifen.

Zum Beispiel?

Leipzig feiert offiziell 30 Jahre sogenannte »Friedliche Revolution«. Lokale Medien entwerfen ein Bild, das an der Realität der Menschen vorbeigeht, die nach dem Mauerfall zunächst ihren Job verloren haben: Damals, alles schlecht und grau – jetzt, angeblich bunt, demokratisch, einfach super. Viele haben gebrochene Biographien, weil die Treuhand die ganze Volkswirtschaft verschleuderte. Sie wurden aus Städten verdrängt, wo sich geldgierige Investoren einkauften. Wir zeigen in der Wendezeit entstandene Filme, in denen Leute über ihre Eindrücke und Erwartungen befragt wurden: Etwa Petra Tschörtners Film »Berlin – Prenzlauer Berg: Begegnungen zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990«. Wir wollen darüber reden, was nach der Annexion tatsächlich passiert ist. Dass dies nie geschah, hat ebenso die Rechte vorangebracht.

Gibt es weitere Besonderheiten?

An diesem Mittwoch läuft Barbara Millers Film »Female Pleasure« und eine Debatte mit Hannah Maneck vom Feministischen Streikbündnis und Anna Artwinska vom Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung an der Uni Leipzig. Die Ausstellung »Woman to go« der niederländischen Künstlerin Mathilde ter Heijne verweist auf in Vergessenheit geratene Frauenrechtskämpferinnen. Ein weiteres Thema ist die progressive Rolle Kubas für Befreiungsbewegungen in afrikanischen Staaten. Über die Bedeutung Kubas für einen weltweiten Sozialismus gibt es außerdem eine Diskussionsrunde mit dem junge Welt-Autor Volker Hermsdorf und »Cuba sí«.