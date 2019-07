Hamburg: Symbolischer Start für Elbvertiefung

Hamburg. Die Baggerarbeiten zur erneuten Vertiefung der Fahrrinne in der Elbe haben am Dienstag offiziell begonnen. Bei einer Bootsfahrt auf der Unterelbe gaben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Vertreter von Hamburger Senat und Behörden um 13.51 Uhr das symbolische Startsignal für die Bauarbeiten auf dem Strom. Am Schiffsanleger im schleswig-holsteinischen Wedel protestierten am Dienstag Umwelt- und Naturschutzverbände mit einem »Letzten Gedeck für die Tideelbe« gegen die Arbeiten. Sie befürchten, dass die Elbvertiefung schwerwiegende Auswirkungen haben wird. (dpa/jW)