AfD-Chef: »Flügel« hat keine Mehrheit

Berlin. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen schätzt, dass knapp jedes fünfte Mitglied seiner Partei dem ultrarechten »Flügel« um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke zugerechnet werden kann. »Diejenigen, die sich explizit dem ›Flügel‹ zugehörig fühlen, das sind wahrscheinlich nicht einmal 20 Prozent der Mitglieder. Aber das ist nur ein grober Richtwert«, erklärte Meuthen am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Wenn man diejenigen mitzähle, »die mit dieser Strömung der Partei sympathisieren, dann sind wir vielleicht bei 30 Prozent«. Stark sei der »Flügel« vor allem in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, sagte Meuthen. Im Westen sei die Anhängerschaft generell kleiner, »aber da wäre Baden-Württemberg wohl vorne«. (dpa/jW)