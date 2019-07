Mondlandung in Bremen

Carmen Jaspersen/dpa Eine Mehrheit? 266 (42,9 Prozent) der 620 Bremer Mitglieder von Die Linke stimmten für den Koalitionsvertrag

Dietmar Bartsch hat nicht lange nach einer passenden historischen Analogie gesucht. Offenbar vom 50. Jahrestag der Mondlandung inspiriert, variierte der Linke-Fraktionschef im Bundestag die Worte von US-Astronaut Neil Armstrong: Das sei »ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, ein großer für das Machtgefüge in Deutschland«, sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Auslöser seiner Euphorie: das »Ja« der Bremer Parteibasis der Linken zu einer »rot-grün-roten« Koalition beim Mitgliederentscheid, dessen Ergebnis Montag abend verkündet worden war.

Wie erwartet, machten die Mitglieder in der Urabstimmung per Brief den Weg frei für das Bündnis mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Damit steht der ersten Regierungsbeteiligung der Linkspartei in einem westdeutschen Bundesland nichts mehr im Wege. An der Abstimmung hatten 347 der rund 620 Mitglieder teilgenommen. 266 Mitglieder votierten für den rund 140 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag. Das sind 78,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. SPD und Grüne hatten dem Vertrag bereits Anfang Juli auf Parteitagen zugestimmt.

Für Dietmar Bartsch hat die Entwicklung in Bremen Vorbildfunktion. Auch im Bund könnten SPD, Grüne und Linke gemeinsam regieren, zeigte er sich überzeugt: »Mehrheiten jenseits der Union sind machbar.« Nicht ganz so euphorisch wie Bartsch äußerte sich am Dienstag Parteichef Bernd Riexinger. »Bremen zeigt, dass es progressive Mehrheiten braucht für eine gerechtere, sozialere und ökologischere Politik«, erklärte er. Es sei »nicht egal, wer regiert«. Der Koalitionsvertrag in Bremen trage »eindeutig eine linke Handschrift«, behauptete Riexinger und verwies auf den geplanten Kohleausstieg bis 2023, verstärkte Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau und die beabsichtigte Prüfung eines Mietendeckels.

Auch beim Bremer Landesverband der Linken war das Bemühen unverkennbar, die noch vorhandenen Zweifler in der Partei mitzunehmen. »Natürlich gehen viele von uns auch mit Skepsis in die Koalitionsarbeit«, räumte Landessprecherin Cornelia Barth ein. Es liege jetzt an der Arbeit von Fraktion, Partei und den künftigen linken Senatorinnen, »in Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen Bewegungen deutlich zu machen, dass uns ein Politikwechsel hier in Bremen gelingt«. Fraktionschefin Kristina Vogt, die Wirtschaftssenatorin werden soll, kündigte bei Radio Bremen eine Reform der Bremer Wirtschaftsförderung an, von der vor allem kleinere Unternehmen profitieren sollen. Ob die Partei mit derlei Vorstößen tatsächlich einen »Politikwechsel« einleiten kann, wird sich zeigen. Die finanziellen Spielräume sind nach wie vor gering, da SPD und Grüne die in der Landesverfassung verankerte »Schuldenbremse« schon vor den Sondierungen für sakrosankt erklärt hatten.

Neben dem Wirtschaftsressort wird die Linkspartei im neu zu bildenden Senat, der am 15. August nach der parlamentarischen Sommerpause von der Bürgerschaft gewählt werden soll, noch ein zweites Ressort übernehmen. Den Grünen sind drei Senatorenposten zugestanden worden, der SPD vier. Bürgermeister soll der frühere Parteichef der Bremer Sozialdemokraten Andreas Bovenschulte werden. Carsten Sieling hatte nach dem desaströsen Ergebnis seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai zwar noch die SPD-Delegation bei den Sondierungsgesprächen geleitet, dann aber seinen Rücktritt verkündet. SPD, Grüne und Linke verfügen in der neu gewählten Bürgerschaft zusammen über eine relativ komfortable Mehrheit von 49 der 84 Sitze.

Im Gegensatz zu Bartsch äußerte sich der designierte Bremer Bürgermeister Bovenschulte zurückhaltend zu einer Signalwirkung der »rot-grün-roten Koalition« in seinem Bundesland. »Das darf man, glaube ich, nicht ganz so hoch hängen«, sagte er am Dienstag dem Sender NDR Info. Koalitionen würden entlang von Sachfragen gebildet, und in Bremen habe es die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen SPD, Grünen und Linken gegeben. Das Bündnis müsse nun vor allem gute Politik für Bremen und Bremerhaven machen.