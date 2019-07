Trump droht

Jose Luis Gonzalez/Reuters

Während an der mexikanischen Grenze Migranten aus Guatemala versuchen, in die USA zu kommen (siehe Bild), droht Präsident Donald Trump dem Land mit Sonderzöllen. Guatemala habe sich entschieden, die Vereinbarung zur Unterzeichnung eines Abkommens zu brechen, in dem das Land zu einem sicheren Drittstaat erklärt worden wäre, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Seine Regierung prüfe nun einen »Bann«, Sonderzölle und Überweisungsgebühren für das Land. Es blieb zunächst unklar, was genau er meinte. (dpa/jW)