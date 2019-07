In der Form seines Lebens

Christian Hartmann/REUTERS Wer gewinnt die Tour de France – Julian Alaphilippe (l.) oder Thibaut Pinot?

Die 106. Auflage der Tour de France ist wider Erwarten nicht langweilig. Die durchaus realistische Annahme, das Rennen würde von Team Ineos nach Belieben bestimmt werden, erweist sich als unbegründet.

Bis zum Zeitfahren über 27,2 Kilometer am vergangenen Freitag in Pau schien noch alles so zu laufen wie erwartet. Obwohl in der Gesamtwertung um das Maillot Jaune (das gelbe Trikot) die Spannungskurve stieg, dominierten eben doch die Befürchtungen ob der anstehenden großen Vorstellung des britischen Teams. Während sich Vorjahressieger Geraint Thomas aus Wales im Hintergrund hielt, überraschte der französische Publikumsliebling Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) vor allem beim Kampf gegen die Uhr. Sensationell triumphierte er in Pau. Thomas wurde mit 14 Sekunden Rückstand Zweiter und machte relativ wenig Zeit auf die Hauptkonkurrenten gut. Mit diesem Ergebnis verfestigte sich erstmals der Eindruck, die Zurückhaltung des Ineos-Teams sei tatsächlich kein taktischer Winkelzug gewesen.

Siege nach Ansage aufgrund erdrückender Überlegenheit und die damit einhergehende Selbstverständlichkeit des allgemeinen Führungsanspruchs im Peloton scheinen also erst einmal vorbei. Es folgte am Sonnabend der knapp 118 Kilometer lange Bergsprint zum meistbesuchten Pass der Tour de France: Zum 83. Mal ging es hinauf auf den 2.115 Meter hohen Tourmalet in den Pyrenäen. Von Ineos war wenig zu sehen. Dagegen bestimmten verschiedene andere Equipen das Geschehen. Alle spürten die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen. Im 19 Kilometer langen Schlussanstieg entbrannte ein packender Schlagabtausch. Während der Kolumbianer Nairo Quintana die in ihn gesetzten hohen Erwartungen abermals nicht erfüllen konnte und viel Zeit einbüßte, konnte ein anderer ewiger »potentieller Toursieger« allen ein Schnippchen schlagen. Thibaut Pinot aus der Mannschaft Groupama-FDJ, seit Jahren die unerfüllte Hoffnung der Franzosen auf einen Gesamtsieg bei ihrer »Le Tour«, scheint aktuell wirklich das Zeug zu haben, seine Landsleute von ihrem Leiden zu erlösen. Seit Bernard Hinaults fünftem Triumph 1985 sehnen sich unsere Nachbarn nach einem Nachfolger. Bisher fiel Pinot zwar durch sein großes Potential, aber leider auch durch zahlreiche gesundheitliche Probleme auf.

2019 indes ist Pinot in der Form seines Lebens. Nachdem er zu den Verlierern der Windkante bei der zehnten Etappe gehörte und 1:40 Minuten verlor, siegte er nach großem Kampf am Tourmalet und konnte Zeit zurückgewinnen. Dem Team Ineos und seiner Doppelspitze Geraint Thomas/Egan Bernal (Kolumbien) hatte er damit den ersten Zahn gezogen, der zweite folgte am Sonntag. Anberaumt war die 15. Etappe mit der Bergankunft in Foix Prat d’Albis, es wurde von den Pyrenäen Abschied genommen. Während das spanische Team Movistar die Etappe bestimmte, mehrere zermürbende Attacken initiierte und damit einen frühzeitigen Angriff Mikel Landas perfekt vorbereitete, griff Pinot erst beim Schlussanstieg an und konnte mit seinem zweiten Platz hinter Etappensieger Simon Yates (GB) und vor Landa wichtige Sekunden herausfahren. Somit ist die Tour nun offen wie nie. Idealerweise könnte es so weitergehen: Alaphilippe verteidigt das Maillot Jaune noch einige Tage wie ein Löwe, um es schließlich doch an Thibaut Pinot abzugeben, der es souverän nach Paris trägt.