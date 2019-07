DGB-Chef: Boni für Gewerkschafter

Düsseldorf. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, verlangt Boni für Gewerkschaftsmitglieder. Bei Tarifabschlüssen könnte es für sie etwa mehr Geld oder mehr Freizeit geben. »Zwei Tage mehr Jahresurlaub – das wäre ein guter Anreiz, in die Gewerkschaft einzutreten und so die Tarifbindung zu erhöhen«, sagte Hoffmann der Rheinischen Post (Sonnabendausgabe). »Beim Chemieunternehmen Dralon haben wir mal einen Tarifvertrag gemacht, bei dem Mitglieder zusätzlich zur Lohnerhöhung einen Tankgutschein über 100 Euro bekamen.« Mit solchen Boni könne die Tarifbindung erhöht werden, was auch im Interesse der Unternehmer sei. (dpa/jW)