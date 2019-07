»Leg dich nicht mit Rappern an«

Screenshot jW Mit Kreuz und Komplexen: Andreas Gaballier (l.) fürchtet vor allem »Jugorapper« Kid Rex (r.)

Zwischen Ihnen als linkem Rapper und dem FPÖ-nahen »Volks-Rock-n-Rolla« Andreas Gabalier gibt es bereits seit anderthalb Jahren eine Art Privatfehde, die zum Teil juristisch ausgetragen wurde. Erzählen Sie uns kurz die Hintergründe.

Privat habe ich mit Andreas Gabalier zum Glück nichts zu tun. Ein Problem habe ich mit seinem Kokettieren mit rechter Symbolik, aber auch seinen homophoben, ewiggestrigen Einstellungen. Er macht Witze übers Kopftuch, singt über Scheitelknien, Bergkameraden und eiserne Kreuze, aber lässt dann absichtlich die »großen Töchter« aus der Hymne aus, um den Frauen ja keinen Respekt zollen zu müssen. Auf einem CD-Cover ist er in Hakenkreuzpose zu sehen.

Im Track »So viel Polizei« (feat. Kroko Jack, jW) haben wir dann schärfer gegen ihn geschossen, aber auch gegen zig Politiker. Ausgerechnet er, der sein Spielen mit NS-Symbolen immer mit künstlerischer Freiheit begründet, hat uns dann angezeigt – wegen »gefährlicher Drohung«. Da Österreich, trotz riesigem Rechtsruck, aber glücklicherweise noch nicht tschetschenische Verhältnisse in der Rechtsprechung hat, ist er abgeblitzt. Er hat die Polizei gerufen, verloren und steht jetzt als Lachnummer der Nation da.

Ihr jüngst veröffentlichter Track »Hulapolizei« ist Ihr »Nachschlag« auf die Anzeige Gabaliers. Wohin führen Sie Ihren unfreiwilligen Protagonisten Gabalier im Video des Tracks?

Natürlich dorthin, wo er sich am meisten fürchtet. Es war wichtig, ihm diese große Angst zu nehmen, die er leider aufgrund seiner Komplexe hat. Die Angst vor starken Frauen aus der österreichischen Gegenwart und Geschichte, den muslimischen Leuten und homosexuellen Personen. Natürlich klopfe ich ihm im Video auf die Finger und halte eine österreichische Geschichtsstunde ab, aber am Ende kriegt er die ausgestreckte Hand, viele Bussis und tanzt mit dunkelhäutigen Polizisten. Das war dringend notwendig, um ihn aus seinem Käfig der Vorurteile zu befreien.

Haben Sie keine Angst, Dreiviertel der Österreicher gegen sich aufzubringen, wenn Sie gegen das Alpenidol Gabalier musikalisch schießen?

Ich kenne den salonfähigen österreichischen Alltagsrassismus seit ich ein neunjähriger Bursche bin. In der Schule hieß es: »Geh zu deinen Jugos, das kannst du bei denen machen.« Rap ist für mich auch Befreiung und die Plattform, um meine Seele – und ja, auch meine politische Wut rauszulassen. Hätte ich Angst, wäre ich nicht Rapper geworden. Natürlich ist mein Leben seit »So viel Polizei« und anderen politischen Tracks wie »Antifasista« anders, keine Frage.

Sie haben bei der Produktion Ihres Tracks prominente Unterstützung aus der österreichischen Kunst- und Kulturszene erhalten. Wer war dabei?

Dass die Leute von der legendären Anarcho-Rockband »Drahdiwaberl«, in der Falco seine ersten Schritte machte, im Video gastieren, ist eine große Ehre. Natürlich bringen sie Gabalier im Video bei, was Rock ’n’ Roll wirklich ist. Ein Rocker würde nie die Polizei rufen wegen einer Liedzeile. Monika Weber, die Tochter des legendären Drahdiwaberl-Frontmanns Stefan Weber, ist ebenso zu sehen wie das türkische Rapduo Esrap, die Big-Brother-Siegerin und Sozialarbeiterin Lusy Skaya oder der Künstler, einstige TV-Moderator und homosexuelle Aktivist Hermes Phettberg. Dass so starke Personen sich mit mir solidarisieren, gibt mir sehr viel Kraft. Dieses Video hat mir nochmal bewusst gemacht, dass ich auf dem richtigen Weg bin – auch wenn dieser in Österreich einer mit zahlreichen Hindernissen ist.

Ist »Hulapolizei« Ihr Beitrag zur Neuwahl des österreichischen Nationalrats Ende September?

Nein, da geht es um den rechtspopulistischen Gabalier und seine feige Anzeige gegen uns. Ich äußere mich immer wieder zu sozialen Themen, das gehört dazu als politischer Rapper. Und in Österreich haben wir leider viel zu viel braunen politischen Sprengstoff, so dass es eigentlich viel mehr politische Rapper bräuchte, um alles aufzuarbeiten. Aber keine Sorge, wir machen das schon. Wie sagt man hier so schön: »A echta Wiener geht nicht unter.«

Welche Reaktion erwarten Sie von Gabalier und seinem Management?

Das Video hat sein ganzes Weltbild rasiert, regelrecht zerlegt – das haben auch die Zeitungen in Österreich so transportiert. Er bereut es jetzt wahrscheinlich, uns jemals angezeigt zu haben. Er hat lernen müssen: Leg dich nicht mit Rappern an, Andi. Vor allem nicht mit Jugorappern. (Lacht)