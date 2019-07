Kündigung wegen Engagements

Eva Plevier/Reuters Angestellter trägt Online-Supermarkt-Einkäufe zum Haus des Kunden in Amsterdam (14.8.2018)

Am vergangenen Mittwoch protestierten Mitglieder der Gewerkschaft FNV vor dem Verteilungszentrum des Internetsupermarktes »Picnic« im niederländischen Duivendrecht. Offenbar betrachtet die Unternehmensführung das Engagement für Arbeiterrechte als Kündigungsgrund.

»Wir bemerken immer öfter, dass Beschäftigte, die sich gewerkschaftlich engagieren, auf die Straße gesetzt werden«, sagte Marianne Jekkers, die bei FNV die »Picnic-Kampagne« leitet laut Pressemitteilung vom 17. Juli. Die Entlassungen seien leicht möglich, da bei »Picnic« fast ausschließlich Zeitarbeiter tätig sind. »Die kann man von heute auf morgen rauswerfen, ohne dass der Betrieb das begründen muss«, so Jekkers.

Das Unternehmen leugnet diesen Zusammenhang und spricht im Algemeen Dagblad (AD) vom 17. Juli von »Stimmungsmache«. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter entlassen werden. »Manchmal, weil sie nicht ins Team passen, manchmal, weil sie sich nicht an die Regeln halten«, wird Firmengründer Michiel Muller zitiert. Auch die FNV-Kampagnenleiterin kommt in dem Artikel zu Wort. In einem aktuellen Fall begründete das Unternehmen die Entlassung damit, dass sich der Geschasste nicht ordnungsgemäß krankgemeldet habe. Jekkers: »Für uns ist das schwer zu überprüfen«.

»Das Gros der Menschen arbeitet mit Freude bei uns«, gibt sich hingegen Firmenchef Muller überzeugt. Das hätten Erhebungen innerhalb der Belegschaft ergeben. Was solche Umfragen wert sind, wenn die Mitarbeiter bei Kritik Konsequenzen fürchten müssen, sei dahingestellt.

Der Verdacht liegt jedenfalls nahe, dass viele Kündigungen mit dem gewerkschaftlichen Engagement der Betroffenen zusammenhängen. Die FNV führt gerade einen Rechtsstreit mit dem Unternehmen, weil »Picnic« sich nicht an den Tarifvertrag hält, der für alle Supermärkte in den Niederlanden gilt. Die Firma streitet ab, einer zu sein. Zumindest, wenn es um Tarifverträge geht. Ansonsten gilt laut Homepage: »›Picnic‹ ist der Onlinesupermarkt, bei dem du alle Lebensmittel in bester Qualität bekommst. Und das zum günstigsten Preis – garantiert!«

Um ihre Forderung durchzusetzen, protestierten Beschäftigte in den letzten Monaten regelmäßig vor den Toren der Firma. Mehrere später Entlassene sollen sich an den Aktionen beteiligt haben. Es sei an der Zeit, dass ›Picnic‹ den Beschäftigten die Existenzsicherheit gibt, die sie verdienen, sagte Gewerkschafterin Jekkers am 17. Juli.

Der 2015 in Amersfoort gegründete Onlinesupermarkt beliefert in den Niederlanden inzwischen rund 200.000 Kunden in mehr als 60 Städten. Im April 2018 startete er einen Testballon in der Region um Neuss, Düsseldorf und Mönchengladbach. 15 Millionen Euro ließ sich »Picnic« die Expansion nach Deutschland kosten, berichtete die FAZ im Oktober. 150 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, die meisten ebenfalls über Zeitarbeitsfirmen.

In den Niederlanden geraten die herkömmlichen Selbstbedienungsläden zunehmend unter Druck und versuchen daher, ihre spezifischen Vorteile in den Vordergrund zu rücken. So eröffnete Anfang Juli Gesundheitsminister Hugo de Jonge in einer Filiale der Supermarktkette »Jumbo« höchstpersönlich die landesweit erste »Klatschkasse«. Wer es eilig hat, sollte sich dort auf keinen Fall anstellen, denn die Kassiererin hat ausdrücklich Zeit zum Plaudern. Das soll vor allem ältere Menschen ansprechen. »An vielen Orten ist der Supermarkt der Mittelpunkt des Dorfes oder der Nachbarschaft. Ein Platz, wo man sich trifft. Da muss es Raum für einen Schwätzchen geben«, pries »Jumbo« im Brabants Dagblad vom 11. Juli die Neuerung an.

Fast schon Standard ist in niederländischen Läden eine kleine Sitzecke, wo es Kaffee und einen Blick in die Tageszeitung kostenlos gibt. Bis der Onlinehandel technisch in der Lage ist, während des Bestellens direkt ein heißes Getränke anzubieten, wird wohl noch viel Zeit vergehen.