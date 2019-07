Ohne Rücksicht

Alkis Konstantinidis/REUTERS Rettungseinheiten suchen in einem durch das Erdbeben zerstörten Gebäude in Piräus nach Überlebenden (19.7.2019)

Fast zwanzig Jahre nach dem Erdbeben von 1999, das 143 Menschenleben forderte, wurde die Stadt Athen mit ihren rund 3,8 Millionen Einwohnern wieder von Erdstößen erschüttert. Um 14.10 Uhr begann die Erde lokalen Angaben zufolge zu beben. Zahlreiche staatliche Gebäude mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden, Tausende Menschen rannten auf die Straßen, wie Augenzeugen berichteten.

Es gab nach ersten Erkenntnissen nur wenige leicht Verletzte. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 5,1 lag 23 Kilometer nordwestlich von Athen, wie die griechische Erdbebenwarte mitteilte. 5,1 Punkte auf der Richterskala, die ausreichten, um die Gleichgültigkeit vieler Unternehmen im privaten Sektor hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlergehens ihrer Angestellten zu entblößen. Zahlreiche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften an Arbeitsplätzen insbesondere in der IT- und Telekommunikationsbranche wurden in den Folgetagen des Erdbebens in der griechischen Hauptstadt von Angestellten angezeigt.

Vor allem die seit Anfang der Wirtschaftskrise verbreiteten Callcenter wurden zum Schauplatz gefährlicher Sicherheitsverstöße und Übergriffe seitens der Unternehmen. Während des Erdbebens berichteten Angestellte der halbstaatlichen Telekommunikationsfirma Cosmote, dass ihre Manager sie aufgefordert hätten, keine Telefonate abzubrechen. Während zur gleichen Zeit Teile der Decke einstürzten und sich einige Angestellte unter die Schreibtische retteten, versuchten andere den Ausgang zu erreichen. Laut der Initiative der Programmierungsbeschäftigten Radical IT wollten aber Vorgesetzte die fliehenden Angestellten aufhalten: »Wer hat dir gesagt, dass du rausgehen darfst? Wir haben keinen Evakuierungsbefehl!«, sollen Abteilungsleiter gerufen haben. Schließlich kam dieser 15 Minuten später, während kleinere Nachbeben das Gebäude im Bezirk Dafni erschütterten.

Ein weiteres Beispiel »unternehmerischer« Gleichgültigkeit gegenüber der Sicherheit der Angestellten wurde bei Vodafone 360 Connect in Piräus gemeldet. Während des Erdbebens stürzten im Gebäude des Mobilfunkgiganten Zwischendecken und Wände ein. Eisenstangen wurden entblößt, an denen sich Arbeiter leicht verletzten. Kurz nach der Evakuierung und als das erste Nachbeben vorbei war, wurden die Angestellten aufgerufen, ins Bürogebäude zurückzukehren und ihre Arbeit wiederaufzunehmen, als wäre nichts passiert.

Nach heftigen Protesten der Arbeiter, dass das Gebäude wegen Sicherheitsbedenken endgültig geräumt werden müsse, hat die Verwaltung jedem Angestellten, der gehen wollte, dies erlaubt. Damit aber nicht genug – nach wenigen Stunden, als die Mehrheit sich verabschiedet hatte, erhielten die betreffenden Angestellten Anrufe von ihren Vorgesetzten, die sie nach Angaben der Initiative Radical IT schikanierten und fragten, warum sie nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz seien. Darüber hinaus drohte ihnen die Verwaltung, dass man sie für die Stunden, an denen sie fehlten, nicht bezahlen werde.

Bei der Kundenbetreuungsfirma Teleperformance, die mit dem Spruch »Sonne, Strand und Meer« auch in Deutschland um Mitarbeiter buhlt, rief ein Abteilungsleiter die Angestellten zur Evakuierung des Gebäudes auf, nachdem er über den Einsturz des Daches im vierten Stock informiert worden war. Einige Minuten später wurde er von der Geschäftsführung entlassen. Auch hier berichteten Angestellte, dass die Firmenführung ihnen Bescheid gegeben habe, dass die ihrer Meinung nach entstandene Fehlzeit nicht vergütet werde.

Deutsche Unternehmen lagern ihren Kundendienst an Firmen wie Teleperformance Hellas S. A. aus, da die Arbeitskosten in Griechenland wesentlich geringer sind. Außerdem können Kundendienstanbieter dort auf ein großes und hochgebildetes Bewerberangebot zurückgreifen, da die Jugendarbeitslosigkeit im Land immer noch bei 40 Prozent liegt. Auf dem deregulierten griechischen Arbeitsmarkt können diese Firmen ohne jeden Skrupel ihre Gewinne auf Kosten der Angestellten steigern – und bei Bedarf sogar auf Kosten ihrer Gesundheit.