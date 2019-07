Migration: USA zufrieden mit Mexiko

Mexiko-Stadt. US-Außenminister Michael Pompeo hat sich zufrieden mit den Bemühungen Mexikos gezeigt, Migranten an der Durchreise in Richtung USA zu hindern. Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt dankte er seinem mexikanischen Amtskollegen Marcelo Ebrard, wie das US-Außenministerium am Sonntag (Ortszeit) erklärte. Die »verstärkten Bemühungen« hätten nach ersten Erkenntnissen dazu geführt, dass weniger »illegale Einwanderer« an der Südgrenze der USA ankämen. Am gestrigen Montag lief eine Frist aus, in der die USA prüfen wollten, ob Mexiko genug gegen die Migration unternommen habe. (AFP/dpa/jW)