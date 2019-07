Etappensieg für den Frieden

Issei Kato/REUTERS Japans Premierminister Shinzo Abe (2. v. r.) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tokio einen Tag vor der Abstimmung (20.7.2019)

Shinzo Abes Regierungskoalition aus Liberaldemokraten und Komeito hat am Sonntag in Japan die Oberhauswahlen gewonnen. Von den diesmal möglichen 124 Sitzen erreichte sie 71 und behält damit in beiden Kammern eine komfortable Mehrheit. Doch die Mitte-links-Opposition aus Kommunisten, Sozialdemokraten, Linksliberalen und einer Mitte-Partei konnte auf Kosten von Abes Liberaldemokraten zulegen und hält nun knapp über ein Drittel der Sitze. Damit kann sie die Pläne des Ministerpräsidenten, die Friedensverfassung zu revidieren, blockieren und den Pazifismus verteidigen, der für viele Japaner zum nationalen Selbstverständnis gehört.

Doch Abe, der während des Wahlkampfs für seine Verfassungsreform warb, wird – wie er bereits in der Wahlnacht lautstark verkündete – sein Lebensziel so schnell nicht aufgeben. Er drehte den Spieß um und interpretierte die Wahl als gewonnenes Plebiszit über seine Revisionspläne. Die Opposition rief er auf, nun endlich in die Debatte einzusteigen. Aller Voraussicht nach wird er versuchen, durch Ränkespiele den einen oder anderen Abgeordneten der politischen Mitte in sein Lager zu locken.

Doch vorerst ist das Wahlergebnis zweifellos ein Achtungserfolg für die Mitte-links-Opposition und ihre Zusammenarbeit, auf der sie aufbauen kann. Nichtsdestotrotz bleibt sie schwach. Die niedrige Wahlbeteiligung von knapp fünfzig Prozent hat den gut organisierten konservativen Kräften um Abe in die Hände gespielt. Wahlhelfer, die zwei Wochen lang auf allen großen Plätzen und vor Bahnhöfen Flugblätter verteilten, hatten immer wieder beklagt, dass das Desinteresse von Anfang an spürbar gewesen sei.

Auch bei den wichtigen Wahlthemen Soziales und Familie konnte sich die Opposition in der öffentlichen Wahrnehmung nicht durchsetzen. Obwohl die zwei Regierungsparteien für Kürzungen bei Rente und Sozialhilfe verantwortlich sind, haben sie sich erfolgreich als sozialfreundliche Kräfte inszeniert, indem sie immer wieder auf bestimmte, jedoch nur punktuelle Verbesserungen unter ihrer Ägide hinwiesen. Das in dieser Hinsicht letztlich magere Abschneiden der Opposition hat aber auch mit der sich hartnäckig haltenden Skepsis gegenüber der Professionalität ihrer Kandidaten zu tun.

Und trotzdem: Abes Wahlerfolge muten ziemlich befremdend an, wenn man bedenkt, dass seine konservative Politik in vielen wichtigen Bereichen wie Familie, Atomkraft oder Steuern quer zum Volkswillen steht. Zudem ist die Armut groß, das soziale Gefälle stark, und fast sechzig Prozent der Bevölkerung bewerten ihre Lebensverhältnisse als »ungenügend«. Vielleicht muss man die Gründe für seine Höhenflüge auch bei kulturellen Besonderheiten suchen, etwa bei der Tatsache, dass kollektives Leiden in Japan als Tugend gilt, der Protestwille unterentwickelt ist und man für sein eigenes Schicksal selbst sorgen soll. Oder in der Haltung vieler Japaner, sich auch in der Politik lieber mit der Mehrheit zu solidarisieren und schwache Parteien zu meiden.

Abes Erfolge haben aber sicher auch mit seiner Person zu tun. Obwohl er nicht sonderlich beliebt ist und von Kritikern gerne als Schaumschläger belächelt wird, gilt er in Japan bei vielen als starker Mann, der auch auf dem internationalen Parkett eine halbwegs gute Figur macht. Und starke Autoritäten soll man nach japanischer Logik nicht unnötig provozieren. Diese servile Haltung hat insbesondere für die Presse des Landes verheerende Folgen. Namhafte Kritiker des Ministerpräsidenten wurden von ihren Medienhäusern nach und nach kaltgestellt. Bezeichnenderweise haben die großen Fernsehanstalten – wohl kaum zufällig – ihre Wahlsendezeit diesmal reduziert.

An Japans Wirtschafts- und Sozialpolitik wird sich somit in den nächsten Jahren nichts ändern. Im Oktober wird die unsoziale Konsumsteuer trotz Protesten der Opposition auf zehn Prozent angehoben. Ein Teil der Mehreinnahmen wird in die Fürsorge fließen, allerdings hat das bloß geringe kosmetische Auswirkungen, etwa bei der Förderung von Stipendien. Und profitieren werden weiterhin die Reichen und die großen Exporteure. Auch dank Steuergeschenken sind die liquiden Bestände der Unternehmen unter Abe auf umgerechnet sage und schreibe 3,5 Billionen Euro angestiegen.