Puerto Ricos Gouverneur tritt nicht wieder an

San Juan. Nach mehr als einer Woche täglicher Proteste hat Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló angekündigt, im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl kandidieren zu wollen. Er trete außerdem vom Vorsitz seiner Partei PNP zurück, erklärte der Regierungschef des US-Außengebiets am Sonntag (Ortszeit) in einer A nsprache. Seit Ende vergangener Woche gehen jeden Tag Tausende in der Hauptstadt San Juan auf die Straße und fordern Rossellós Rücktritt, dem sie Korruption sowie Sexismus und Homophobie vorwerfen.(dpa/jW)