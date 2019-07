Abstimmung über neue Regierung in Spanien

Madrid. Am heutigen Dienstag findet die erste Parlamentsabstimmung über eine zukünftige spanische Regierung statt. Sollte der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez keine absolute Mehrheit der Stimmen bekommen, findet am Donnerstag die zweite Runde statt, bei der eine einfache Mehrheit genügt. Seine sozialdemokratische Partei PSOE hatte die Wahl am 28. April gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst, weshalb sie auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen ist. Nachdem Sánchez zunächst eine Regierungskoalition mit dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) abgelehnt hatte, zeigte er sich zuletzt offener gegenüber der Option. (jW)