Ein Land wird formatiert

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, zeigt Siegeszeichen im Hauptquartier seiner Partei (21.7.2019, Kiew, Ukraine)

Einerseits ist das Ergebnis der zwei Wahlen dieses Jahres in der Ukraine ein Zeichen der Verdrossenheit. Noch selten ist eine regierende Elite so deutlich abgewählt, und noch seltener die Regierungsbefugnis mit solcher Deutlichkeit an eine Mannschaft delegiert worden, von der die Wählerinnen und Wähler nichts wussten und nichts wissen konnten. Wobei das, was sie annahmen, sich erkennbar daraus speiste, dass die Leute das Skript einer TV-Unterhaltungsserie für bare Münze nahmen. Der Doppelsieg von Wolodimir Selenskij und seiner Partei ist ein Paradebeispiel für Postpolitik, in der es nicht mehr um Interessen geht, sondern um Images.

Das der »Oppositionsplattform« nahestehende ukrainische Nachrichtenportal »strana.ua« schrieb am Montag in einer ersten Einschätzung, gesiegt habe das »Lager des Friedens« über die »Partei des Krieges«. Das stimmt auf der Oberfläche: Selenskij hat es zu seiner ersten Priorität erklärt, den Krieg im Donbass zu beenden, und dasselbe will die »Oppositionsplattform« auch. Wie übrigens alle ukrainischen Parteien. Nur: zu welchen Konditionen und zu welchem Preis? Das Wort »Konzession« auch nur in den Mund zu nehmen, ist in der heutigen ukrainischen Öffentlichkeit toxisch.

Insofern ist die breite Antikriegsmehrheit, die das Wahlergebnis kennzeichnen soll, eine rechnerische und keine, aus der irgendwelche praktischen Optionen folgen würden. Gerade wenn es so ist, dass die »Diener des Volkes« und die »Oppositionsplattform« aus demselben Reservoir einer verbreiteten Kriegsmüdigkeit und dem Überdruss an der Kombination von Nationalismus und Verelendung geschöpft haben, heißt dies aber eben auch, dass die große Mehrheit der Frustrierten und Verelendeten sich das Wischiwaschi der Selenskij-Bewegung hat gefallen lassen und ihre Bedürfnisse darin wiedergefunden hat.

Eine handlungsfähige Linke gibt es heute in der Ukraine nicht mehr. Das wenige, was es vor 2014 gab, ist von der neuen Staatsmacht durch physische Gewalt und juristische Schikanen eliminiert worden; einige Individuen leben im Ausland, viele in Russland, manche auch in Deutschland. Und sind mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Soziale Unzufriedenheit äußert sich heute eher faschistisch als sozialistisch. Was die »Oppositionsplattform« anbot, war keine linke Kritik der ukrainischen Verhältnisse, sondern das Modell einer Rückkehr zur patriarchalischen Politik der Janukowitsch-Ära. Dieses Muster hat nicht mehr gezogen. Es ist die Leistung des Projekts Selenskij/»Diener des Volkes«, dass es die schweigende Mehrheit der Wechselwähler, die früher gelegentlich auch die »Partei der Regionen« stärkte, auf seine Seite gezogen hat. Und damit auf die Seite eben jener geopolitischen Kehrtwende, um derentwillen der Euromaidan 2013/14 inszeniert wurde.

Der »prorussische« Faktor ist auf die knapp 13 Prozent der ukrainischen Wählerschaft geschrumpft, die für die »Oppositionsplattform« gestimmt haben. Berücksichtigt man auch zwei kleinere prorussische Parteien, die unter der Fünfprozenthürde geblieben sind, kommen rechnerisch 7 Prozent dazu. Das Ergebnis bleibt ein 20-Prozent-Relikt. Zum Teil ist das natürlich auch ein statistischer Basiseffekt: Wenn infolge von Gebietsabspaltungen insgesamt sechs Millionen tendenziell »prorussischer« Wähler in der Ukraine nicht mehr abstimmen, hat das zwangsläufig rechnerische Folgen. Aber die Tatsache bleibt: Dem Rest ist die Wende in Richtung NATO offenbar recht oder er hat andere Sorgen.

Daher ist es verfrüht, wenn vom »Zusammenbruch der Kriegspartei« in der Ukraine infolge der Wahlen die Rede ist. Zwar ist die ukrainische Rechte getrennt angetreten, aber das hat persönliche Gründe. De facto werden Parteien mit nationalistischer Agenda (Poroschenko, Timoschenko und »Stimme«) in der neuen Rada mit zusammen 23 Prozent fast doppelt so stark sein wie die »prorussische« Option. Zusammen mit nicht vertretenen nationalistischen Parteien liegt das explizit rechte Potential bei etwa 30 Prozent. Ungefähr so viele, wie 2014 hinter dem Maidan standen. Hinzu kommt: Die Wahlbeteiligung in der Westukraine war deutlich niedriger als im Osten und Süden. Sonst wäre das Übergewicht der Rechten noch deutlicher geworden.