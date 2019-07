Türkei droht Washington wegen US-Sanktionen

Istanbul. Im Streit um den Kauf des russischen Waffensystems S-400 hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu die USA vor Sanktionen gewarnt. »Wenn Amerika uns gegenüber eine feindliche Haltung einnimmt, dann setzen wir Gegenmaßnahmen ein«, sagte Cavusoglu am Montag dem Sender TGRT Haber. Die Lieferung des Raketenabwehrsystems S-400 aus Russland an die Türkei hatte am 12. Juli begonnen. Die USA befürchten, dass Russland über das empfindliche Radar des Waffensystems an Daten über die Fähigkeiten der neuen US-Tarnkappenflugzeuge F-35 gelangt. Die Türkei ist Partner beim Bau der F-35 und sollte eigentlich etwa 100 Jets bekommen. (dpa/jW)