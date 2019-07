Das ist ein Notfall

Maximilian König/Bundesgesundheitsministerium Immer ein abgeklärtes Lächeln im Gesicht, auch wenn es um todernste Angelegenheiten geht: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

In Zukunft soll nicht mehr in der Notaufnahme entschieden werden, ob es sich bei Patienten tatsächlich um Notfälle handelt. Anstelle der Begutachtung durch einen Arzt soll ein Mitarbeiter der Notfalleitstelle bei jedem Anrufer ermitteln, ob ihm am besten im Krankenhaus oder bei einem ambulanten Arzt geholfen werden kann. Ein entsprechender Gesetzentwurf, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin präsentierte, sieht vor, dass die Nummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117, unter der die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte zu erreichen sind, zusammengeschaltet werden. Die Entscheidung darüber, ob der Fall »ernst« ist, soll demnach in einem »Ersteinschätzungsverfahren« telefonisch getroffen werden.

Außerdem soll es an allen Krankenhäusern bundesweit »Integrierte Notfallzentren« (INZ) geben, die von den Kliniken und den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam betrieben werden sollen. Wer direkt ein Krankenhaus aufsucht, soll je nach Schwere der Erkrankung entweder sofort in die Notaufnahme geschickt oder ambulant weiterbehandelt werden. Ein Arbeitsentwurf für eine entsprechende Reform wurde nun an die Bundesländer zur weiteren Diskussion geschickt.

Spahn will damit für »Entlastung« sorgen. »Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu häufig überlaufen, weil unter den Patienten auch solche sind, denen andernorts besser geholfen werden könnte«, sagte der Minister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).

Nun liegen die Probleme des Gesundheitssystems eigentlich woanders: Beschäftigte und Betroffene klagen über geringe Löhne, Überstunden, Personalmangel und Unterfinanzierung. Spahn hingegen arbeitet sich unverdrossen an den Symptomen ab. Es wundert nicht, dass er dafür von der SPD Zuspruch bekommt. »Die Notfallversorgung in Deutschland muss besser organisiert werden«, sagte Fraktionsvize Karl Lauterbach der Rheinischen Post. Patienten mit leichten Erkrankungen blockierten zu oft die Notaufnahmen, selbst während der Öffnungszeiten von Haus- und Fachärzten. »Außerdem sterben in Deutschland mehr Menschen als in manchen anderen Industrienationen an den akuten Folgen von Schlaganfällen, Herzinfarkten oder schweren Unfällen«, so Lauterbach. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass Patienten in die falschen Krankenhäuser gebracht würden.

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßte am Montag, dass es eine bundesweite digitale Vernetzung und eine Kooperation der gemeinsamen Notfalleitstellen geben soll. Entsprechende digitale Angebote gebe es aber bereits. Die würden in dem Gesetzesentwurf allerdings nicht erwähnt. »In der Notfallversorgung ist die Digitalisierung längst angekommen. Im Bundesgesundheitsministerium offenbar noch nicht«, erklärte Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes. Krankenwagen könnten heute in Echtzeit die Auslastung der Krankenhäuser angezeigt bekommen und damit Umwege vermeiden. »Die konkreten Chancen der Digitalisierung finden im vorliegenden Entwurf kaum Berücksichtigung.«

Der Gesundheitsminister möchte zur Not das Grundgesetz ändern. Dann würde in Zukunft der Bund die Rahmenbedingungen für die Organisation des Rettungsdienstes festlegen und nicht mehr die Länder. Mehr Personal gäbe es dadurch noch nicht.