»Shadow World«. Die geheime Welt des internationalen Waffenhandels, Filmmatinee mit Andrew Feinstein (Rüstungsforscher, London). Sonntag, 21.7., 11.30 Uhr, Kino Arsenal, Hintere Grabenstr. 20, Tübingen. Veranstalter: Friedensplenum/Antikriegsbündnis Tübingen

»Wir sind Teil dieser Stadt!« Internationaler Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher, Sonntag, 21.7., 13 Uhr, Kottbusser Tor, Berlin. Veranstalter: Deutsche AIDS-Hilfe e. V.

»Horst schließen! Gegen Ausgrenzung und Isolation! Menschen raus aus den Erstaufnahmelagern, rein in die Kommunen!« Im »ANKER-Zentrum« in Nostorf-Horst wird Gewalt ausgeübt durch fast tägliche Abschiebungen, Verletzung der Privatsphäre und unzureichende Versorgung der Asylsuchenden. Protestmahnwache, Sonntag, 21.7., 14 Uhr; Lager Horst, Nostorfer Str. 1, Nostorf. Treffpunkt für Busfahrt: 11.30 Uhr, S-Sternschanze, Hamburg. Aufrufer: Pro Bleiberecht in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock hilft

»Munich For Future«.Demonstration für Klimaschutz. Sonntag, 21.7., 16 Uhr, Odeonsplatz, München. Info: parentsforfuture.de/de/münchen

»Dekolonisierung«. Einweihung einer Gedenktafel in Erinnerung an die Übergabe der ›Dibobe-Petition‹ 1919, die eines der ersten und bedeutendsten Dokumente des kollektiven Widerstands gegen Kolonialismus und Rassismus in Deutschland ist. Montag, 22.7., 15 Uhr, Wilhelmstraße 52, Berlin. Veranstalter: u. a. Berlin Postkolonial e. V.