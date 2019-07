Nicht vergessen

Das Werk wichtiger deutscher Fotografen soll in einer neuen bundesweiten Einrichtung gesammelt und für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Damit solle das visuelle Gedächtnis der Gesellschaft gesichert werden, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag in Berlin mit. Vier Experten sollen nun über die Einzelheiten beraten. (dpa/jW)