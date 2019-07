USA und China bereiten Handelsgespräche vor

Beijing. Die Unterhändler der USA und Chinas haben erneut miteinander telefoniert, um die stockenden Handelsgespräche wieder in Gang zu bringen. Das berichtete der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang am Freitag vor der Presse in Beijing. Drei Wochen nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende Juni am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen in Osaka in Japan liegt aber noch kein Termin für die Wiederaufnahme der Handelsgespräche vor. (dpa/jW)