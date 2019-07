Johnson hat ein Problem

Peter Nicholls/REUTERS Und wie geht es weiter, Boris Johnson?

Boris Johnsons Wein kommt aus alten Schläuchen. Der Favorit im Rennen um den Parteivorsitz der Konservativen in Großbritannien – somit möglicherweise auch der kommende Premierminister – wird einer Regierungsmaschinerie vorstehen, die ihren Aufgaben längst nicht mehr gewachsen ist.

In den dunkelsten Ecken seines Hirns weiß Johnson das auch. Deshalb hat er sich in den vergangenen Wochen immer wieder damit beschäftigt, wie er verschiedene Teile des britischen Staatswesens zu seinen Gunsten zumindest zeitweilig ausschalten kann. Vor allem das Parlament hat er im Visier. Die dortige Mehrheit gegen einen »Brexit«, erst recht gegen den von Johnson forcierten »No Deal«-Brexit, könnte sich für ihn als Hindernis herausstellen oder ihm sogar das Ende seiner Karriere bereiten. Und so möchte er am liebsten das Parlament bis nach dem 31. Oktober (derzeit feststehender Termin des Austritts aus der EU) in den Zwangsurlaub schicken.

Das Unterhaus ist parteiübergreifend in drei Lager gespalten: Ein sozialdemokratisches, ein neoliberales und ein nationalkonservatives. Das sozialdemokratische ist das mit Abstand kleinste dieser Lager. Die neoliberalen Brexit-Gegner haben den Plänen des aller Voraussicht nach nächsten Premierministers und seiner nationalkonservativen Unterstützer einen Riegel vorgeschoben, indem sie eine Mehrheit von 41 Abgeordneten für einen Antrag organisierten, der eine Aussetzung des Parlamentsbetriebes nach den Wünschen Johnsons unmöglich macht. Zurück geht der Antrag auf den Labour-Abgeordneten Hilary Benn und den Konservativen Alistair Burt.

17 Tories haben dafür gestimmt, 30 haben sich enthalten, darunter Finanzminister Philip Hammond, einer der prominentesten Brexit-Gegner. Er und eine Reihe weiterer Kabinettsmitglieder bereiten schon ihren Rücktritt vor, um nach dem Amtsantritt von Johnson gemeinsam mit dem neoliberalen Labour-Parteiflügel Opposition gegen den neuen Premierminister betreiben zu können. Die Spaltung der Tories ist längst ein Fakt, nur organisatorisch vollzogen ist sie nicht.

So würde Johnson schon bald in die Niederlage getrieben werden. Das könnte Neuwahlen bedeuten, die aber bis auf das sozialdemokratische Lager niemand im Parlament möchte. Deshalb hat, quasi als Begleitmusik, die Hetze gegen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn in den letzten Tagen wieder an Schärfe zugenommen.

Der muss weg, damit eine aus bürgerlicher Sicht vertrauenswürdige neoliberale Formation aus den Ruinen der alten Parteien geformt werden kann. Labour-Vertreter im britischen Oberhaus bereiten derzeit einen neuen Misstrauensantrag gegen Corbyn vor. Auch im deutschsprachigen Raum verbreiten verschiedene Medien die Lügengeschichte von der antisemitisch verseuchten Labour-Partei. Eine Lügengeschichte, die nichts anderes ist als ein Instrument zur Verhinderung eines Linksrucks in der Partei – und letztendlich auch im ganzen Land.