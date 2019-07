Spanien: PSOE doch bereit zu Koalition

Madrid. Die spanischen Sozialisten schließen eine Koalitionsregierung mit dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) nicht mehr aus. Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez sei bereit, über die Aufnahme von UP-Politikern in die Regierung zu verhandeln, erklärte die Fraktionssprecherin der Sozialisten, Adriana Lastra, am Freitag im Parlament in Madrid. Die erste Parlamentsabstimmung über die Wiederwahl von Sánchez findet am Dienstag, die zweite, falls nötig, am Donnerstag statt. Die PSOE hatte die Wahl am 28. April gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Bisher hatten die Sozialisten betont, man wolle ohne Koalition regieren. (dpa/jW)