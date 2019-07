Ein Funkgespräch als Krimi

jW

Die Nacht ist wie im Flug vergangen, es war noch Zeit, die Fotos und Videos herunterzuladen, zu schreiben und (unter Schwierigkeiten) alles abzuschicken. Die »Open Arms« entfernt sich nie von der »Alex«, wir bleiben in Sichtweite, und der Einsatzleiter Riccardo Gatti bittet die vier Seenotretter, abwechselnd wach zu bleiben, um jederzeit eingreifen zu können. Die »Alex« ist ein Segelschiff von knapp 20 Metern Länge. Die Organisation Mediterranea nutzt es als Ersatz für die »Mare Jonio«, die gegenwärtig beschlagnahmt ist.

Zeit zum Arbeiten, und schon ist es zwei Uhr nachts, um vier Uhr holen sie mich und meinen Kollegen und Kajütengenossen Olmo Calvo. Sie sagen uns, dass Motorboote der italienischen Küstenwache und der Guardia di Finanza auf uns zusteuern.

Ehrlich gesagt muss ich erst wieder zu mir kommen. Jede Seenotrettung ist einmalig, keine ist wie die andere, und sie müssen auch unterschiedlich verarbeitet werden. Die von gestern war allerdings etwas Besonderes. Die schwangeren Frauen, die kleinen Kinder und alles andere. Ich habe auf meinen Profilen in den sogenannten sozialen Medien ein Foto veröffentlicht, das sehr oft geteilt wurde. Es zeigt eine glückliche Frau, die lächelt, weil das Kind in ihrem Bauch gesund ist und wächst. Auch die Ärztin und die Krankenschwestern lächeln, und ich auch. Weil es ein Augenblick ungetrübten Glücks war.

In den Hunderten von Kommentaren habe ich alles mögliche gelesen, sie waren alle wunderschön, zart und solidarisch. In einem habe ich gelesen, ich sei wohl ein Vater, diese Sensibilität sei typisch … usw.

In Wirklichkeit war mir beim Betrachten der Ultraschalluntersuchungen auf dem Boot so, als müsse ich sterben, als würde ich innerlich zerfleischt. Das richtete sich nicht gegen die Menschen, die ich vor mir hatte, im Gegenteil! Ich lächelte, weil ich mich für diese Menschen freute, aber in mir hatte ich eine Riesenwut, die Wut von einem, der in einem bestimmten Augenblick der Schwangerschaft dieses Lächeln für immer verloren hat. In Italien wird kaum über die Trauer nach einer Totgeburt gesprochen, es gibt da wenig Unterstützung. Wir befanden uns in Belgien, wo es dafür ein wenig mehr Aufmerksamkeit gibt, und doch ist das etwas ganz Persönliches, ein Prozess, der Jahre andauert und aus dem man im Grunde nicht herauskommt.

Auf Reisen habe ich immer zwei Dinge bei mir, ein Lied, das ich unter der Dusche hören kann, und ein kleines Stoffpüppchen, eines der wenigen Geschenke, die unser Sohn Stefano bekommen hatte, bevor er tot zur Welt kam.

Wahrscheinlich habe ich auch deshalb gelächelt, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn der Ultraschall nichts Gutes verrät. Ich kenne dieses »Es gibt keinen Herzschlag mehr«, das nach fast acht Monaten Schwangerschaft die Hölle bedeutet.

Ich habe mich niemals über das Unglück anderer freuen können, und ich kann es schon gar nicht, seit ich selbst ein Unglück erlebt habe. Man fühlt sich innerlich tot, man verspürt so viel Wut, aber dann lächelt man, Punkt.

Valerio Nicolosi

Wie gesagt, um vier Uhr gehen wir auf die Brücke und hören dort die Funkgespräche zwischen der »Alex« und der Guardia di Finanza und dieser mit der Küstenwache. Der »Alex« wird mitgeteilt, dass das »Sicherheitsdekret Nr. 2« in Kraft getreten ist, das heißt ein Schiff, das auf See eine Rettungsaktion durchgeführt hat, darf nicht in italienische Hoheitsgewässer einfahren.

Und dann erfahren wir von einem kleinen »Krimi« in Zusammenhang mit der Unterhaltung über Funk. Anscheinend haben die maltesischen Behörden schon um ein Uhr nachts die Möglichkeit in Aussicht gestellt, die Menschen mit Motorbooten an Land zu bringen. Das twittern einige Kollegen, aber von der »Alex« haben wir davon nichts gehört. Ich versuche, einige Kollegen zu erreichen, und sie sagen, sie hätten es eben erst gehört, und zwar, als sie schon vor Lampedusa waren. Jetzt können sie, unter diesen Umständen, nicht noch einmal 100 Meilen zurücklegen. Das wäre zu gefährlich.

Ein Kollege, der an Bord der »Alex« ist, bestätigt mir, dass die Nachricht um 3.18 Uhr das Schiff erreichte, als sie schon in der Nähe Lampedusas waren.

Die »Open Arms«, die bis zu diesem Zeitpunkt zur Sicherheit die »Alex« »eskortiert« hat, schlägt vor, Malta um Erlaubnis zu bitten, die Geretteten an Bord des spanischen Schiffes zu bringen. Auf einem Schiff, das für solche Situationen geeignet ist, wären sie in Sicherheit und könnten in weniger als zehn Stunden La Valletta erreichen.

Da niemand die Email beantwortet, ruft Riccardo Gatti von der Brücke aus direkt das maltesische Zentrum für maritime Koordination an, das aber, zu unser aller Erstaunen, antwortet, die »Open Arms« dürfe »aus politischen Gründen« nicht in den Hafen von La Valletta einlaufen. Werden ein und dieselben Menschen von der »Mediterranea« gebracht, sind sie willkommen, nicht aber, wenn sie an Bord der »Open Arms« sind.

Wir sind alle bestürzt. Angesichts von Menschen, die schwierige Monate in libyschen Gefängnissen hinter sich haben, unterscheidet ein europäischer Staat zwischen nicht sicheren und sicheren Schiffen. Sie ziehen ersteres vor, und zwar aus politischen Gründen, die etwas mit den Beziehungen zur Regierung des Landes zu tun haben, dessen Flagge das Schiff trägt. Wie absurd!

Nachdem wir festgestellt haben, dass wir nichts mehr tun können, um die »Mediterranea« zu unterstützen, und dass anscheinend ein Motorboot aus Malta kommen würde, um die Menschen aufzunehmen, drehen wir ab und nehmen wieder Kurs auf die Suche- und Rettungszone (SAR-Zone).

Als wir erfahren, dass auch die »Alan Kurdi«, ein Schiff der NGO Sea-Eye, eine Rettungsaktion durchgeführt hat, bessert sich unsere Laune! Weitere 66 Menschen wurden aus den libyschen Gefängnissen und aus dem Meer gerettet, und das ist unser aller Sieg.