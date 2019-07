UNO: Zuwenig Nahrung für Millionen in Südostafrika

Maputo/Harare. Mehr als 5,5 Millionen Menschen in Simbabwe haben nach Angaben der Vereinten Nationen Anfang 2020 keinen Zugang zu genügend Nahrungsmitteln. Bereits jetzt gelte das für mehr als 3,5 Millionen Menschen in dem afrikanischen Land, teilte das Welternährungsprogramm der UNO am Freitag in Genf mit. Im Nachbarland Mosambik mangele es demnach derzeit mindestens 1,6 Millionen Menschen an Nahrung, bis Anfang 2020 steige diese Zahl voraussichtlich auf 1,9 Millionen. Simbabwe, Mosambik und Malawi waren Anfang des Jahres von tropischen Wirbelstürmen getroffen worden. (dpa/jW)