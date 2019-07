Schwalbentreffen

Ina Fassbender/POOL AFP/dpa Russlands Außenminister Sergej Lawrow trägt sich zu Beginn des deutsch-russischen Gesprächsforums »Petersburger Dialog« in das Goldene Buch ein. Hinter ihm Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sagt das Sprichwort. Deshalb wäre es verfrüht, aus der Tatsache, dass sich am Rande des diesjährigen Petersburger Dialogs – er findet allerdings auf dem Petersberg bei Bonn statt – auch die Außenminister Russlands und der Bundesrepublik treffen werden, schon auf ein Tauwetter zwischen beiden Seiten zu schließen. Schließlich hat es das anlässlich dieses »Gesprächsforums« seit 2013 nicht mehr gegeben. Ein Interview, das Sergej Lawrow vorab der Rheinischen Post gab, zeigt von russischer Seite Festigkeit in der Sache bei aller Konzilianz in der Sprache. Aus Lawrows Sicht ist der Westen auf allen Feldern derjenige, der den ersten Normalisierungsschritt tun solle: sei es bei der Rüstungskontrolle, im Europarat oder bei der Einwirkung auf Kiew, um die Minsker Vereinbarungen mit Leben zu erfüllen.

Auf deutscher Seite sind die Nuancierungen in der Sprache aufschlussreicher, das, was nach außen noch dementiert, aber damit immerhin als Gedanke in den Raum gestellt wird: Da rät der deutsche Kovorsitzende des Petersburger Dialogs, der eingefleischte Transatlantiker Ronald Pofalla (CDU), dazu, Krim-Frage und Friedensschluss im Donbass voneinander zu trennen. Zugegeben, noch in gewundenen Worten. Aber Pofalla deutete an, bei einer Entspannung im Donbass könnten auch Sanktionen schrittweise aufgehoben werden. Ähnlich hatte sich schon im Juni der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk geäußert: Russland werde die Krim nicht wieder »herausgeben«, ob das dem Westen passe oder nicht; aber im Donbass seien Fortschritte möglich. Er warb im übrigen für einen »respektvollen« Umgang mit Russland. Und sein Chef, Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), ließ sich vor dem Treffen mit Lawrow mit den Worten zitieren, es gebe viele Felder der Weltpolitik, auf denen man ohne Russlands Kooperation nicht auskomme.

Das sind andere Töne als beim letzten Treffen des Dialogs im vergangenen Oktober. Da hatte man sich vor allem die gegenseitigen Standpunkte um die Ohren gehauen. Jetzt erklärte Maas, man wolle erreichen, dass junge Russen bis 25 Jahren visafrei in die EU einreisen könnten. Und Russland hat zum 1. Juli ein vereinfachtes Visaregime für den Besuch der Ostseeregion Kaliningrad eingeführt, ausdrücklich als Probelauf für das ganze Land. Natürlich verfolgt Maas mit seinem Vorstoß das Ziel, Einfluss auf die Weltsicht junger Russen zu nehmen. Und die deutsche Seite will weiter die Einstufung diverser in Russland tätiger sogenannter Nichtregierungsorganisationen als »ausländische Agenten« vom Tisch bekommen – darunter einer, die den gut russischen Namen »Open Rus sia« führt, aber natürlich gar nichts mit den Aktivitäten von George Soros zu tun haben soll. Das Schwalbentreffen auf dem Petersberg macht noch keinen Sommer. Es kann vielleicht so etwas werden wie ein sonniger Tag im späten Februar.