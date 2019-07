»Nea Dimokratia wird weniger Skrupel haben als Syriza«

Alkis Konstantinidis/REUTERS Von wegen »neuer« Schwung: Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis

Alexis Tsipras und seine Partei Syriza galten vielen Linken als Hoffnungsträger in Europa. Nun haben sie bei den Wahlen des griechischen wie europäischen Parlaments zwei schwere Niederlagen erlitten und müssen die Regierungssessel räumen. Wie konnte es dazu kommen?

Das ist eine Konsequenz des politischen Kurses von Syriza. Die Partei hatte im Januar 2015 die Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, die Austeritätspolitik zu überwinden. Allerdings kapitulierte die Regierung Tsipras bedingungslos nach den gescheiterten Verhandlungen mit den Staaten der Euro-Zone über eine Umschuldung, angesichts der Drohung der Europäischen Zentralbank, die Geldzirkulation zusammenbrechen zu lassen. Damit war sie an die Vorgaben der Gläubiger gebunden.

Das bedeutet?

Der Staatshaushalt muss vor dem Schuldendienst einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent aufweisen. Der Schuldenberg ist in den Jahren seit 2010 infolge der Krisenpolitik jedoch weiter angestiegen, sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt, das zwischen 2010 und 2014 um gut ein Viertel schrumpfte. 2010 war der griechische Staat bankrott, doch Anfang 2015 war die Situation noch erheblich schlimmer. Um den Primärüberschuss zu erzielen, drehte die Syriza-Regierung an der Steuerschraube und setzte Kürzungen durch. Das traf fast ausschließlich die Unter- und Mittelschicht.

Auch wenn die Regierung Tsipras ein unwilliger Vollstrecker der Politik der Gläubiger war, hat sie der Troika keinen substantiellen Widerstand entgegengesetzt. Das nahm vielen Menschen den Mut und führte zu einer Demobilisierung der gesamten politischen Linken.

Der Wahlsieger und Parteichef der konservativen Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, entstammt der alten Elite, auch wenn er das in seinen Reden nicht zugeben will. Existiert der »neue Mitsotakis« wirklich?

2015 steckte die Nea Dimokratia in einer tiefen Krise und war als Partei vollkommen überschuldet. Mitsotakis hat als eine Art Quereinsteiger die Parteifinanzen saniert, das Personal verjüngt und dem Programm eine strikt neoliberale Ausrichtung gegeben. Wirklich bekämpfen kann er die Vetternwirtschaft allerdings nicht, da sie quasi die machtpolitische Geschäftsgrundlage der Partei bildet.

Eine Änderung des sozial- und wirtschaftspolitischen Kurses ist nicht zu erwarten. Die grundlegenden Entscheidungen trifft die Troika. Die Nea Dimokratia hat im Wahlkampf fast dasselbe wie Syriza versprochen: Erleichterungen bei der Mehrwert-, Einkommens- und Körperschaftssteuer sowie der in Griechenland besonders verhassten Immobiliensteuer. Mit den Auflagen ist das aber kaum zu bewerkstelligen. Vermutlich bleibt es bei gewissen, eher symbolischen Steuererleichterungen für Selbständige.

Befindet sich die faschistische »Goldene Morgendämmerung« im Niedergang, oder täuscht ihr aktuelles Ergebnis von nur noch 2,9 Prozent?

Die »Goldene Morgendämmerung« hat ihren Zenit überschritten. Zum einen hat ihr der langjährige Strafprozess Schwung und Energie genommen, zum anderen hat die Partei Elliniki Lysi, die »Griechische Lösung«, die nach den nationalistischen Protesten gegen das Abkommen mit Mazedonien einen rasanten Aufstieg erlebte, die »Goldene Morgendämmerung« politisch beerbt. Außerdem besitzt die Nea Dimokratia selbst einen extrem rechten Flügel, der bestens in die Partei integriert ist und dessen Vertreter wichtige Positionen besetzen.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Monaten?

Da aus den laufenden wirtschaftlichen Aktivitäten in Griechenland die Staatsschulden nicht bedient werden können, wird die mit staatlichen Mitteln betriebene Enteignungs- und Plünderungswelle weitergehen. Die Nea Dimokratia wird viel weniger Skrupel als Syriza haben, diese mit repressiven Mitteln durchzusetzen. Sehr wahrscheinlich wird das neue Protestbewegungen hervorrufen.