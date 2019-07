Türkei fordert von Berlin Auslieferung von Offizier

Str/EPA/dpa Ein Tag nach dem gescheiterten Putschversuch: Polizisten und Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Brücke über den Bosporus in Istanbul

Istanbul. Die Türkei fordert von Deutschland nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu die Auslieferung eines Offiziers, der am Putschversuch vor drei Jahren beteiligt gewesen sein soll. Die staatliche Agentur meldete am Montag unter Berufung auf Diplomatenkreise, Ankara habe formell die Überstellung des ehemaligen Obersten Ilhami P. beantragt, um ihn wegen versuchten Umsturzes der Regierung vor Gericht zu stellen. P. sei über Griechenland nach Deutschland geflohen und habe dort Asyl beantragt. Der Oberst war laut Anadolu Stabschef der Militärakademie der Landstreitkräfte in Ankara und soll beim Umsturzversuch eine »aktive Rolle« gespielt haben.

Der Putschversuch jährt sich am heutigen Montag zum dritten Mal. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen als Drahtzieher verantwortlich. Laut Nachrichtenagentur fordert die Türkei von Deutschland die Auslieferung von insgesamt 55 mutmaßlichen Gülen-Anhängern. (dpa/jW)