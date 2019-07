Durchsuchungen bei der Öko-Test AG

Frankfurt am Main. Wegen des Verdachts der Untreue hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main unter anderem Geschäftsräume der Öko-Test AG durchsuchen lassen. Auch Wohnungen seien von der Aktion betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Das Unternehmen gibt das gleichnamige Magazin heraus.

»Die laufenden Ermittlungen haben keinen Bezug zu den Presseaktivitäten der Zeitschrift Öko-Test«, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität richteten sich gegen drei Personen, die der Vorgängergesellschaft Öko-Test Holding AG angehörten. Zuvor hatte der SWR über die Durchsuchungen berichtet. (dpa/jW)