Journalisten in Pakistan protestieren

Islamabad. In Pakistan haben Journalisten am Dienstag in mehreren Städten des Landes gegen Einschränkungen der Pressefreiheit und Stellenstreichungen protestiert. Die Teilnehmer riefen einen »Schwarzen Tag« aus und demonstrierten mit Schildern, die Medienzensur anprangerten und auf finanzielle Engpässe bei Verlagshäusern aufmerksam machen sollten.

»Wir haben eine Bewegung für die Rechte von Journalisten ins Leben gerufen«, sagte der Präsident des pakistanischen Journalistenverbandes (PFUJ), Afzal Butt, der Nachrichtenagentur dpa. Butt zufolge haben in den vergangenen acht Monaten rund 5.000 Berichterstatter ihre Jobs verloren. Medien seien einer »offiziell nicht deklarierten Zensur« und deren Mitarbeiter Onlinedrohungen ausgesetzt. (dpa/jW)