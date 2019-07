Kambodscha schickt Plastikmüll zurück

Phnom Penh. Nach Indonesien und anderen Ländern Südostasiens will nun auch Kambodscha Plastikmüll zurückschicken. Aus welchem Land die 83 Container mit der unerwünschten Ladung stammten, werde noch untersucht, teilte Neth Pheaktra, ein Sprecher des Umweltministeriums in Phnom Penh, am Mittwoch mit. Der Importeur müsse mit einer Strafe rechnen. Die Regierung hatte die Einfuhr von Plastikmüll seinen Worten zufolge bereits vor zwei Jahrzehnten verboten. »Kambodscha ist keine Müllhalde«, sagte er. (dpa/jW)