Sozialistische Linke: »Kein ›Weiter so‹ – Die Linke braucht Zusammenhalt«

Die Mitgliederversammlung der Sozialistischen Linken, einer »gewerkschaftlich orientierten Strömung« in der Partei Die Linke, beschloss am 14.7.2019: »Kein ›Weiter so‹ – Die Linke braucht Zusammenhalt und eine Strategiedebatte!«

Die Linke verliert an Einfluss auf das aktuelle politische Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird nicht länger als die politische Alternative wahrgenommen, welche die zunehmend ungerechten Verhältnisse im Land verändern kann. Das Stimmenergebnis von 5,5 Prozent für Die Linke zu den Europawahlen ist ein deutliches Warnsignal. Angesichts der Stimmenverluste in der traditionellen Arbeiterklasse und bei Erwerbslosen, angesichts unseres Stimmenrückgangs im Osten bei gleichzeitigem Aufstieg der AfD und auch angesichts von Stimmverlusten an Kleinparteien und die Grünen im urbanen Milieu darf es ein »Weiter so« nicht geben.

Die Linke muss ihr Profil als populäre soziale Alternative schärfen und sich sowohl in ihren Positionen und Prioritäten als auch kulturell wieder stärker an der Gesamtheit der Lohnabhängigen orientieren. Dazu bedarf es einer personellen und strukturellen Erneuerung, die die Basis wieder stärker einbezieht und eine neue Dynamik in unsere Partei bringt. (...)

Unser Führungspersonal muss sowohl willens, als auch in der Lage sein zusammenzuarbeiten und in der Partei und der Bevölkerung anerkannt sein. Um eine solche Lösung zu erreichen, ist eine breite Einbeziehung der Basis notwendig. Deshalb treten wir für einen Mitgliederentscheid über die personellen Schlüsselpositionen Der Linken ein. (...)

Bei den Europa-Wahlen waren Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Frieden die wahlentscheidenden Themen. Diese Themen stehen, nicht nur in der Wahlkampagne, in der Linken seltsam verbindungslos nebeneinander, wobei friedenspolitische Aktivitäten deutlich unterentwickelt sind. Wir brauchen in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kräften der gesellschaftlichen Linken dringend eine strategische Debatte, wie diese Megathemen gemeinsam angegangen werden können. Nicht zuletzt die Großdemonstration der IG Metall am 29. Juni (in Berlin, jW) hat deutlich gemacht, dass der digitale und ökologische Umbau der Industrie ungesteuert zu großen Verwerfungsprozessen führen wird.

In der strategischen Diskussion müssen wir versuchen, Antworten auf brennende Fragen zu finden. Wie kann die Linke ein klares Profil als kapitalismuskritische, gesellschaftsverändernde Kraft entwickeln, die sowohl die klassischen Industrieregionen als auch die urbanen Zentren und ländliche Räume erreicht? (...)

Die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung in Bremen hat Hoffnungen auf konkrete Verbesserungen geweckt. (...) Die Linke muss in der Landesregierung spürbare Verbesserungen gerade für die Menschen durchsetzen, bei denen sie an Zustimmung verloren hat. Die Gewerkschaften müssen bei der Lösung der schwierigen Aufgaben einbezogen werden. Bleiben spürbare Verbesserungen aus, wird Die Linke die in sie gesetzten Erwartungen nachhaltig zerstören. Dennoch plädiert die SL dafür, das Wagnis einzugehen. Anders sehen wir die Sache bei möglichen Koalitionen mit der CDU in östlichen Bundesländern. Ein Bündnis der Linken mit der CDU würde die Partei in den östlichen Bundesländern dem Vorwurf der Beliebigkeit aussetzen und der AfD die einzige Oppositionsrolle zuweisen.

Die Erklärung im Wortlaut: https://kurzlink.de/BA2EimBmo