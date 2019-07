Der Blick der Unabhängigen

jW

Ich sehe mir die Bilder von der Zurückweisung an und bin wütend über das, was da passiert ist.

Sechs Personen auf einem kleinen Boot von drei Metern Länge, festgehalten inmitten der See, und die Behörden eines europäischen Landes tun absolut nichts. Im Gegenteil, sie untersagen einem für Rettungsaktionen geeigneten Schiff, seine Arbeit zu verrichten.

Die Alternative für diese sechs Personen besteht darin, im Dunkeln weitere zehn Stunden auf See zu bleiben und darauf zu warten, dass der Open Arms befohlen wird, die »Search and Rescue«-Zone (SAR-Zone) zu verlassen – und dann an Bord des tunesischen Motorbootes genommen und nach Tunesien gebracht zu werden, von wo sie gekommen sind. Eine Zurückweisung in jeder Hinsicht, so, wie sie auch weiter im Süden Libyens und im Osten der Türkei durchgeführt werden.

Letztere hat allerdings Abkommen mit europäischen Ländern, denen zufolge die Türkei dafür Geld bekommt, dass sie Migranten abfängt und zurückweist. Einwanderer, die zweifach auf der Flucht sind: Wegen Hunger oder Krieg fliehen sie aus dem eigenen Land, und dann flüchten sie aus Libyen oder aus der Türkei wegen der Art und Weise, wie sie dort behandelt werden.

Hat Tunesien vielleicht ein Abkommen mit Malta? Vielleicht ist es noch nicht öffentlich bekannt, aber es würde besagen, dass das Land in der maltesischen SAR-Zone, die sehr nahe des nordafrikanischen Staates liegt, operieren und Menschen repatriieren dürfte.

An Bord herrscht Ruhe, auch wenn wir verbittert sind. Riccardo Gatti organisiert eine Versammlung all derer, die sich auf den schnellen Schlauchbooten befunden hatten, um über den Vorfall zu sprechen und ihn zu verarbeiten. Dies ist das erste Mal, dass so etwas berichtet wird, aber wir wissen nicht, ob es auch zum ersten Mal passiert ist.

Fakt ist, dass Italien in diesem Krieg gegen die NGOs seine Häfen für geschlossen erklärt (aber nur für die NGOs), Spanien jene, die auf See eingreifen, mit Geldstrafen belegt und Malta in seinem Hoheitsgebiet Rettungsaktionen untersagt. Es sind verschiedene Ebenen der Auseinandersetzung, aber sie dienen alle ein und demselben Ziel: die Blicke Unabhängiger vom Meer fernzuhalten.

Am Vormittag erreichen uns die Daten des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) über die zwischen dem 1. Januar und dem 28. Juni in Italien an Land gebrachten Flüchtlinge. Es waren 2.616, bedeutend weniger als die 16.520 im gleichen Zeitraum des Jahres 2018. Eine beachtliche Verringerung, die beweist, dass sich die Routen verlagert haben. Und dennoch sind einige Menschen angekommen.

Die Zahl der auf See Umgekommenen hat sich leider nicht so stark verringert. Vom 1. Januar bis zum 28. Juni 2019 waren es 581 Menschen, 2018 hingegen im selben Zeitraum 1.185. Setzt man dies in Relation, ergibt sich, dass 2018 statistisch gesehen auf einen Toten 13,9 Gerette kamen. 2019 sind es 4,5 Gerettete auf einen Toten.

Das Problem ist, dass man aufgehört hat, Menschen auf See zu retten. Die NGOs werden blockiert, und meistens greift die sogenannte Küstenwache aus Tripolis ein, die in den Kampf zwischen der von der UNO anerkannten Regierung von Präsident Fajes Al-Sarradsch und dem General Khalifa Haftar verwickelt ist. Man verlagert die Grenze, kehrt das Problem unter den Teppich und tut so, als existiere es nicht.

Einen Tag zuvor hat sich Italiens Innenminister Matteo Salvini in Mailand mit Al-Sarradsch getroffen. Als wir das erfahren, ist uns klar, dass wir keine Rettungsaktion zu machen brauchen, zumindest nicht für Boote, die aus Libyen kommen. So läuft das immer: Wenn sich Al-Sarradsch oder jemand von der Regierung aus Tripolis mit italienischen Politikern oder Beamten trifft, läuft kein Boot mehr aus. So war es auch letztes Jahr; ich befand mich an Bord eben dieses Schiffes, und eine Woche lang schien alles stillzustehen. Dann liefen vier Schlauchboote aus und es gab den Fall der Asso 28, des italienischen Frachtschiffes, das für die libyschen Erdölplattformen tätig ist und das entgegen jedem internationalen Gesetz die geretteten Personen nach Tripolis zurückbrachte.Am Tag darauf eilten wir 87 Personen zu Hilfe.