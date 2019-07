Einer für alle

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild Demonstration der Streikenden vom Einzelhandel am 14. Juni in Erfurt

Am Montag wurde das Tarifergebnis für den Einzelhandel in Berlin und Brandenburg besiegelt. Die Tarifkommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) stimmte einhellig für das Ergebnis, worauf sich die Gewerkschaft und der Handelsverband Berlin-Brandenburg geeinigt hatten. Bis dahin konnte noch Widerspruch erhoben werden. In einem offenen Brief hatte die Betriebsgruppe von IKEA Tempelhof die Tarifkommission vergangenen Freitag dazu aufgerufen, dem Tarifabschluss zu widersprechen.

Sie kritisierten, dass der Tarifkampf bereits beendet war, bevor er überhaupt begonnen hatte. Am 1. Juli hatte Verdi in Nordrhein-Westfalen einen Abschluss erzielt, den die Gewerkschafter in Berlin und Brandenburg am 5. Juli im wesentlichen übernahmen. Über zwei Jahre hinweg sollen die Gehälter in einem ersten Schritt um drei Prozent steigen und in einem zweiten um 1,8 Prozent. Darüber hinaus einigte man sich auf einen Festbetrag von mindestens 76 Euro monatlich mehr und für die Auszubildenden 50 bis 85 Euro im Monat mehr.

Über Wochen hinweg hatten mehrere tausend Beschäftigte im nordrhein-westfälischen Einzelhandel immer wieder die Arbeit niedergelegt. Gefordert hatten sie 6,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 163 Euro mehr. Für die Auszubildenden sollte es eine Erhöhung von 100 Euro geben. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags sollte zwölf Monate nicht überschreiten. In Berlin und Brandenburg verlangten die Kollegen sogar eine zehnmonatige Laufzeit und mindestens 165 Euro mehr. Ein wichtiges Ziel in der Tarifrunde war außerdem die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, um der Tarifflucht von Unternehmen wie zum Beispiel Kaufhof, Karstadt und Real einen Riegel vorzuschieben.

Die Kritiker des Abschlusses werfen der Gewerkschaft vor, dass die Mitglieder nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden. Die Tarifkommission hätte den Verhandlungsstand »zurück in die Betriebe« tragen müssen, heißt es in dem Brief der Betriebsgruppe IKEA Tempelhof und weiter: »Es wird immer gesagt, dass Verdi eine ›Mitmachgewerkschaft‹ ist, in der die Mitglieder entscheiden. Hier wurde alles dafür getan, damit sie nicht entscheiden können.«

Im Gespräch mit junge Welt am Dienstag erklärte die Verhandlungsführerin Erika Ritter, dass die Kommission den Brief diskutiert habe. Das Problem sei grundsätzlich, dass die Tarifverträge für den Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zwei bis drei Monate länger liefen – und damit auch die Friedenspflicht. Der Tarifabschluss in NRW am 1. Juli wurde deshalb zur Grundlage für alle weiteren Tarifgebiete. »In Nordrhein-Westfalen hatten Tausende mehrfach gestreikt. Von dieser Stärke sind wir meilenweit entfernt«, sagte Ritter. Die Arbeitgeber hätten gleich zu Beginn betont, dass die Grundzüge des Abschlusses somit bereits feststünden. Verhandelt wurde nur noch über die »Themen, die für uns regional besonders wichtig waren«. Dazu gehörte die Anpassung der Azubigehälter zwischen Brandenburg und Berlin und die »Harmonisierung« der Arbeitszeit zwischen den Beschäftigten in Ost- und Westberlin. Denn man arbeite in Ostberlin mit 38 Stunden immer noch eine Stunde mehr als im Westteil der Stadt. Bis zur nächsten Tarifrunde werde eine Arbeitsgruppe ein Konzept zur Arbeitszeitharmonisierung vorlegen. Dann könne die Gewerkschaft auch für die Arbeitszeitverkürzung streiken, was zur Zeit nicht möglich war. Da die Arbeitszeiten im ungekündigten Manteltarifvertrag geregelt sind, sei die Gewerkschaft diesbezüglich nicht streikfähig gewesen.

Auch für die Einzelhandelsbeschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde das NRW-Ergebnis in der ersten Verhandlungsrunde im wesentlichen übernommen. Ebenso orientieren sich die Abschlüsse für die übrigen Länder am Pilotabschluss in NRW. Zuletzt hat die Gewerkschaft in Schleswig-Holstein am 9. Juli mit dem dortigen Unternehmerverband eine Vereinbarung getroffen, die mit dem NRW-Abschluss identisch ist und sich jetzt in der »Erklärungsfrist« befindet, wie der zuständige Verdi-Sekretär gegenüber jW erläuterte.

Heute schauen alle auf Verdi in Bayern, wo zum dritten Mal verhandelt wird. Im Vorfeld hatten die Beschäftigten den Druck durch Streiks noch einmal erhöht. Morgen verhandelt Verdi für Niedersachsen und Bremen. Für Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland steht auch noch ein Ergebnis aus.