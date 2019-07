Rakete oder Kanone

REUTERS/Francois Lenoir Sowjetisches Fabrikat, aber auch von der ukrainischen Armee eingesetzt: beschädigte »Buk«-Rakete als Beweis präsentiert (Bunnik, 24.5.2018)

Das einzige, was beim Absturz der malaysischen Boeing mit ihren 298 Insassen unstreitig ist, ist die Tatsache des Absturzes selbst und die Zahl der Opfer. Die folgenden Hypothesen zum Hergang lassen sich heute grob in zwei Gruppen einteilen: die »Raketen-« und die »Bordkanonentheorie«. Diese Unterscheidung erlaubt bzw. erzwingt Rückschlüsse auf die mutmaßlichen Täter.

Der westliche Mainstream und die niederländischen Ermittlungen gehen davon aus, dass die Maschine durch eine russische Flugabwehrrakete des Typs »Buk« abgeschossen wurde. Das beweist aber noch nicht viel, weil auch die ukrainische Armee identische Geschosse in ihrer Ausrüstung hatte. Die Ermittler behaupten, nachweisen zu können, dass die Raketenbatterie der russischen 53. Luftabwehrbrigade zuzuordnen sei, die damals bei Kursk im Grenzgebiet zur Ukraine stationiert gewesen sei. Die Abschussvorrichtung sei im Sommer 2014 an die Aufständischen im Donbass »ausgeliehen« worden, um die bis dahin bestehende Luftherrschaft der ukrainischen Seite zu brechen. Belegt wurde dies durch Amateurfotos von einem Transportfahrzeug, das angeblich im Morgengrauen des 18. Juli in Lugansk gesichtet worden sei. In Gegenanalysen wurde darauf hingewiesen, dass ein im Hintergrund zu sehendes Werbeplakat einer Stadt im ukrainisch kontrollierten Teil der Region zuzuordnen sei, dass bei nachgeschobenen Satellitenfotos der angeblichen Batterie der Lichteinfall von der falschen Seite komme und andere Details mehr.

Die ukrainische Behauptung, sie habe im Donbass keine »Buk«-Raketen stationiert gehabt, widerlegt eine Reportage des ukrainischen Militärfernsehens vom Vortag des Abschusses, die den damaligen Verteidigungsminister Walerij Heletej im Kampfgebiet bei der Inspektion einer »Buk«-Einheit zeigte. Merkwürdig ist auch, dass auf ukrainischer Seite alle Radarstationen, die das Abschussgebiet abdeckten, gleichzeitig wegen »Wartungsarbeiten« abgeschaltet gewesen sein sollen, dass die Aufzeichnungen des Kontrollturms in Dnipropetrowsk, der das Flugzeug auf ukrainischer Seite führte, »verschwunden« sind, und dass ein Aufklärungsflugzeug der deutschen Bundeswehr seine Beobachtung des Luftraums über der Ukraine im Auftrag der NATO eine halbe Stunde vor dem Moment des Abschusses abbrach. Auch haben die USA bisher kein einziges Bild ihrer eigenen Aufklärungsgeräte veröffentlicht.

Die mit der Raketentheorie konkurrierende Bordkanonenhypothese beruht im Kern darauf, dass die malaysische Boeing nicht mit einer Rakete, sondern durch ein ukrainisches Kampfflugzeug abgeschossen worden sei. Diese These ist schon schnell nach dem Abschuss von verschiedenen unabhängigen Autoren vertreten worden. Durch eine Analyse der Beschädigungen am Cockpit der Boeing kamen sie zu dem Schluss, dass es sich dabei nicht um die Spuren von Raketensplittern handle, sondern um Einschüsse aus der Bordkanone eines Kampfflugzeuges. Brisant daran ist, dass ein Raketenabschuss noch irrtümlich passiert sein kann; ein Abschuss durch eine Bordkanone jedoch Absicht voraussetzt, und zwar von ukrainischer Seite. Dass ein russisches Kampfflugzeug im Himmel über dem Donbass unterwegs gewesen sei, behauptet nicht einmal Kiew. Die Bordkanonentheorie krankt daran, dass sich die verschiedenen Varianten, unter Annahme unterschiedlicher Typen von abschießenden Flugzeugen, in einigen Punkten gegenseitig ausschließen, und dass ein Zeuge für diese Hypothese kurz nach seiner Aussage verstorben ist und ein anderer in eine ukrainische Psychiatrie eingewiesen wurde. Dieses relative Durcheinander erlaubt es der westlichen Propaganda, entsprechende Thesen ohne weitere Nachprüfung als angeblich russische Desinformation abzuqualifizieren.