Forderung nach Rücktritt

Carlos Giusti/AP Photo/dpa

In Puerto Rico sind am Montag (Ortszeit) Tausende gegen Gouverneur Ricardo Roselló auf die Straße gegangen. In San Juan, Hauptstadt des »Außengebiets der USA«, setzte die Polizei Tränengas ein. Dabei wurden mindestens 14 Personen verletzt, es kam zu drei Verhaftungen. Schon seit dem Wochenende fordern die Bewohner der Karibikinsel den Rücktritt des Amtsinhabers, dem sie die Veruntreuung von mindestens 15,5 Millionen Dollar vorwerfen. Zudem wurden am Sonnabend Chatverläufe geleakt, in denen Roselló die Opfer des Hurrikans María verhöhnt. Dieser hatte 2017 großen Schaden angerichtet. (jW)