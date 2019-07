Klimaneutral aufrüsten

Michael Kappeler/dpa Hat den Durchblick: Nico Semsrott (Die Partei) am Dienstag nach der Bewerbungsrede von der Leyens im EU-Parlament

Ursula von der Leyen (CDU) ist während ihrer Bewerbungsrede als EU-Kommissionspräsidentin am Dienstag in Strasbourg keine lange Nase gewachsen – auch nicht, als sie behauptete, dass 500 Millionen Europäer in Freiheit und Wohlstand leben. Sie selbst werde an der Spitze der Brüsseler Kommission die Einheit Europas gegen Versuche der Spaltung und globale Herausforderungen verteidigen, sagte die scheidende Bundesverteidigungsministerin. Auch wolle sie Europa bis 2050 zum ersten »klimaneutralen Kontinent« machen. Wie das mit dem »Zwei-Prozent-Ziel« der NATO vereinbar sein soll, zu dem sie sich in ihrem bisherigen Ressort bekannt und somit versprochen hat, dass Deutschland bis 2024 seine Rüstungs- und Militärausgaben auf den besagten Anteil des Bruttoinlandsprodukts erhöht, also fast verdoppelt, blieb ihr Geheimnis. Sie werde sich auch für eine faire Besteuerung von Unternehmen einsetzen, betonte von der Leyen. Wenn diese in der EU Gewinne machten, müssten sie sich auch an der Finanzierung der Sozialsysteme beteiligen.

Während der Debatte vor der Wahl der EU-Kommissionsspitze nahm der Abgeordnete Nico Semsrott von der Satiretruppe »Die Partei« von der Leyen mit einer Anspielung auf die »Berateraffäre« des Verteidigungsministeriums auf die Schippe. Die Kandidatin möge ihre finanziellen Interessen offenlegen, forderte er – um zu zeigen, wie das ginge, trug er einen Pullover mit Firmenlogos, der an die Kleidung von Sportlern erinnerte. Martin Schirdewan (Die Linke) vermisste in von der Leyens Rede konkrete Aussagen etwa zum Kampf gegen Steuervermeidung oder zur Migrationspolitik. »Blumige Worte reichen nicht«, sagte Schirdewan laut Nachrichtenagentur AFP. Aus den Reihen der Grünen kam dagegen Lob: Exparteichef Cem Özdemir schrieb auf Twitter, die Kandidatin habe die Klimakrise sowie »unser Europa als gemeinsame Wertegemeinschaft und eine klare Abgrenzung gegen alle, die das zerstören wollen« in den Mittelpunkt gestellt. Bei der Abstimmung am Abend wurde ein knappes Ergebnis erwartet. (jW)