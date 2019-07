Führungswechsel beim DGB in Südosthessen

Hanau. Kathrin Harth ist neue Regionsgeschäftsführerin beim DGB in Südosthessen. Sie folgt auf Ulrike Eifler, die Anfang des Jahres zur Rosa-Luxemburg-Stiftung wechselte und dort mit Aufbau und Leitung eines stiftungseigenen Auslandsbüros in Genf betraut ist. Von 2015 bis 2018 war Kathrin Harth als Jugendbildungsreferentin beim DGB in Nord- und Südosthessen tätig. Seit Anfang 2019 übernahm sie organisationspolitische Aufgaben in der DGB-Region Mittelhessen. (jW)