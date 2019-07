Nachschlag: Es war einmal

Rainer Mittelstädt/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-B1101-0010-001,_Erfolgreiche_Premier_von_"Lyrik-Jazz-Prosa Mehrfach vertreten: Manfred Krug (M.) mit den »Jazz-Optimisten« und Ruth Hohmann (31.10.1965)

»Sag mir, wo du stehst«: Nach den 100 besten Sommersongs, Hippiesongs und HipHop-Songs widmete sich die RBB-Welle Radio Eins (1997 von ORB und SFB gegründet) am vergangenen Sonntag den »100 besten Ostsongs«. Weniger interessant als der Platz 1 (City, »Am Fenster«) ist das Branding dieses zehnstündigen Chartsmara­thons: Als Anlass dient ein Jubiläum, das die DDR ex negativo präsentiert, 30 Jahre »Mauerfall«. So bleibt trotz der erstaunlichen Songauswahl der 100köpfigen Jury und der Courage der Redaktion, einen ganzen Tag mit Musik aus der DDR und den ehemaligen »Bruderländern« zu füllen, ein fader Nachgeschmack. Dennoch gab es bis und einschließlich Platz eins einige Perlen der DDR-Rock- und Popmusik zu hören: Engerlings elegischer »Moll-Blues«, NO 55 mit »Schlüsselkind« und Manfred Krug (mehrfach plaziert), um nur einige zu nennen. »Als ich fortging …« hieß ein Hit von Karussell. Es war einmal, und es war vieles gut. (mis)