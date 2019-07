Besetzung geräumt

Massimo Percossi/ANSA via AP

Am Montag morgen wurde im römischen Stadtteil Primavalle das seit 2003 besetzte ehemalige Landwirtschaftsinstitut in der Via Cardinal Capranica von der Polizei geräumt. In der ehemaligen Schule lebten etwa 300 Menschen, darunter 80 Minderjährige aus verschiedenen Ländern wie Marokko und Rumänien, aber auch aus Italien. Demonstranten hatten seit Sonntag abend Barrikaden errichtet, um die Räumung zu verhindern. Während manche der Bewohner sich auf das Dach geflüchtet hatten, akzeptierten einige Familien den Umzug in eine alternative Unterkunft. (jW)