Brandanschlag auf Roma-Familie - Haftbefehle gegen fünf Verdächtige

Stuttgart/Ulm. Rund eineinhalb Monate nach einem Brandanschlag auf eine Roma-Familie in der Nähe von Ulm hat ein Richter des Amtsgerichts Stuttgart Haftbefehle gegen fünf Tatverdächtige erlassen. Ihnen werde vorgeworfen, an dem Angriff auf die Familie beteiligt gewesen zu sein, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch mit. Die deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren waren am Dienstag festgenommen worden. Am 24. Mai war der Wohnwagen der Roma-Familie bei Erbach mit einer brennenden Fackel beworfen worden. Verletzt wurde niemand, die Fackel erlosch. Die Polizei nahm am Dienstag insgesamt acht Tatverdächtige vorläufig fest. (dpa/jW)